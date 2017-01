Espinar desafía a Errejón a que intente quitar el liderazgo de Podemos a Iglesias

El líder de Podemos en Madrid le reta a aspirar a la secretaría general

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar. Imagen: EFE

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado este jueves que si él fuera Íñigo Errejón y pensara que representa una "alternativa" en el partido, se presentaría a secretario general de la organización en Vistalegre II.

Así lo ha dicho en declaraciones a RNE, preguntado por la figura de Íñigo Errejón. Se ha mostrado "convencido" de que si no consigue el apoyo, pondrá su cargo a disposición. "No es que lo pongamos, es que los cargos están a disposición", ha concretado.

Espinar ha indicado que "Errejón va a seguir siendo un dirigente de "Podemos muy importante pase lo que pase" y ha señalado que la principal virtud que Errejón aporta a Podemos es "ser una referencia intelectual" para todos. Eso sí, ha remarcado que en Podemos no dan dorsales.

Tras destacar que Íñigo Errejón "tiene que estar en los órganos de dirección de Podemos", ha ido más allá defendiendo que cuando presentas un documento alternativo estás presentando una opción alternativa. Dadas estas circunstancias él es partidario de presentarse a secretario general. "Si yo fuera él sí me presentaría. Si creo que represento una alternativa dentro de la organización me presentaría", ha apostillado.

Preguntado por las palabras de la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, quien ha pedido a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón que dejen su "partida de ping-pong entre dos" y abran el debate al resto de la organización, para pactar entre todos "las reglas de juego", ha indicado que cree que Bescansa "hace un reproche que tiene razón".

"Me parece que cuando la polémica empieza a estar zanjada reabrirla no viene bien", ha señalado Espinar, quien, no obstante, ha defendido el debate de Podemos ha estado "muy mediatizado" y "el nivel de diferencia política que hay en Podemos no se corresponde con el nivel de escenificación de enfrentamiento que hay".

A renglón seguido, ha señalado que los partidos "no tienen que hablar permanentemente de sí mismos porque se convertirían en organizaciones neuróticas", pero ha apuntado "que hay momentos para el debate interno" y ahora están en uno de esos momentos a las puertas de Vistalegre II.

En otro orden de cosas se ha referido a la figura de Luis Alegre, fundador de Podemos que ahora ha optado por alinearse con las posiciones de Íñigo Errejón en lugar de con las de Pablo Iglesias. A este respecto, ha indicado que "es indiferente esté donde esté".

Lo que ha dicho de él es que es "un compañero clave en el proceso de fundación de Podemos y tiene el derecho de escribir los artículos que le parezcan sobre Podemos y sobre todo lo demás". "Antes de Podemos nosotros teníamos vida, y Luis era un brillante profesor en la UCM que escribía artículos. Y yo las opiniones de Luis las tengo muy en cuenta", ha zanjado.