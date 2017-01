La líder de Concordia Cívica catalana avisa de que saltarse las leyes es volver al "Antiguo Régimen" o al "Far West"

19/01/2017 - 12:31

Cuentan con el apoyo de políticos como los 'naranjas' Albert Rivera e Inés Arrimadas o el 'popular' Xavier García Albiol

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La líder del movimiento 'Concordia Cívica', --movimiento que defiende que Cataluña es España y Europa, y que se presenta esta tarde en Barcelona-- Teresa Freixas, ha avisado este jueves de que saltarse las leyes y convocar un referéndum ilegal sería como estar en el "Antiguo Régimen" o el "Far West". "El gobernante haría lo que se le pasara por la cabeza", ha explicado.

"No se puede pretender que ese deseo de autonomía se tenga que realizar de cualquier modo. No se puede llevar a la población a realizar actuaciones que vayan en contra de las normas catalanas, españolas o internacionales", ha asegurado Freixas en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

El movimiento, que se presenta esta tarde en Barcelona, cuenta con la participación de distintos movimientos como Sociedad Civil Catalana, funcionarios de diversos cuerpos y políticos como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y los máximos responsables de la formación 'naranja' y el PP en Cataluña: Inés Arrimadas y Xavier García Albiol.

La catedrática de Derecho Constitucional no ha descartado la posibilidad de un Estatuto de Autonomía en Cataluña, ya que "todo lo que puedan ser soluciones legales que respeten la igualdad de derechos de los ciudadanos y que no comporten la quiebra de la soberanía, son plausibles".

Por ello, ve difícil la realización de un referéndum unilateral de independencia y cree que sería "impugnado" a tiempo. "Tendrá que haber una convocatoria previa, e imagino que será impugnado. Tenemos instrumentos para poder hacerlo efectivo", ha avisado.

"Una consulta que no sea legal no es posible hacerlo. El ordenamiento jurídico español lo impide, y las reglas internacionales que rigen este tipo de consultas también consideran que no se tiene ni que hacer ni proponer", ha manifestado.

Freixas defiende que "todo lo que sea mejorable" se lleve a cabo con los "procedimientos legales" con los que cuenta un sistema que es "perfectamente homologable" con todas las democracias que existen. "La legalidad siempre ha sido construida de manera democrática", ha remachado.