Las administraciones catalanas se alían para hacer cumplir la ley de la pobreza energética

Barcelona, 19 ene (EFE).- El Govern, las cuatro diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones municipalistas han presentado hoy una propuesta consensuada de convenio para que las suministradoras de gas y electricidad se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética, como exige la ley 24/015.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha presidido la presentación, ha remarcado la "alianza" de las administraciones catalanas "para continuar empujando a las empresas suministradoras a cumplir la ley" y "erradicar el riesgo de que colectivos vulnerables se vean privados de servicios básicos".

Para Puigdemont esta propuesta común de convenio es una herramienta resultado de la interpelación que se han hecho a si mismas las administraciones catalanas para buscar soluciones a la situación de pobreza energética y "una interpelación directa a las compañías suministradoras de que cumplan su deber".

"Todas las administraciones catalanas dicen basta ya. Hay que cumplir con la ley, hay que acabar con la pobreza energética y se ha de establecer de una vez por todas la corresponsabilidad de las grandes compañías, que están haciendo miles de millones de beneficios", ha asegurado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Para la alcaldesa de Barcelona, que las diferentes administraciones fueran a hablar con las compañías suministradoras de como aplicar la ley 24/2015 aprobada por el Parlament "les daba juego para marear la perdiz e ir poniendo excusas para no cumplir la ley" pero a partir de hoy, con un único convenio, ya no hay ninguna duda sobre la interpretación de la ley. A partir de hoy solo discutimos si se cumple o no con la ley 24/2015 y ponemos un modelo sobre la mesa".

Tanto en su intervención en el acto, como en declaraciones posteriores a los medios, la alcaldesa de Barcelona ha destacado que el convenio unitario "fija concretamente de que hablamos cuando hablamos de corresponsabilidad", de asumir el gasto de la pobreza energética.

En este sentido, Colau ha señalado que las empresas suministradoras, que son "un oligopolio que tiene unos beneficios multimillonarios y desproporcionados", deberá cubrir el 50 % del gasto que genera la pobreza energética, incluido el que genera a los ayuntamientos.

Además, las empresas asumirán "la condonación de las deudas que se acumulan por el impago de las facturas por parte de familias vulnerables".

La propuesta común de convenio de las administraciones catalanas contempla que las empresas suministradoras asuman, mediante tarifas sociales, condonaciones de la deuda o aportaciones económicas directas de la mitad del gasto que genera la pobreza energética, entre sus medidas.

Además de la propuesta de convenio unitario, las administraciones catalanas han acordado un protocolo de actuación para evitar los cortes de suministros básicos.

El conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que ha sido el encargado de dar a conocer la propuesta de convenio, ha explicado que el año pasado la Generalitat presentó varias propuestas de convenio a las empresas de gas y electricidad para aplicar la ley 24/2015 "sin que ninguna de ellas haya manifestado la voluntad de firmar los convenios presentados", mientras que las de agua sí que los han suscrito.

Ahora, la Generalitat presentará la propuesta de convenio unitario a cada una de estas empresas con el objetivo de que "en un máximo de mes y medio" negocien y suscriban convenios y cumplan así la ley catalana de Pobreza Energética.

"No esperaremos eternamente", ha remarcado Baget que se ha mostrado dispuesto a abrir expedientes sancionadores a las eléctricas por no suscribir convenios, como de ha hecho hasta ahora en 75 casos por otros incumplimientos de la ley 24/2015.