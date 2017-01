Cifuentes niega 'dumping' y que la Comunidad de Madrid sea un paraíso fiscal

Madrid, 19 ene (EFE).- La presidenta autonómica Cristina Cifuentes ha negado hoy que la Comunidad sea un paraíso fiscal y ha señalado que esa acusación "ofende a los madrileños que pagan muchos impuestos" y cuya solidaridad está "fuera de duda" porque Madrid es la autonomía que más aporta al fondo de garantía con el 78 %.

Cifuentes ha explicado que en la región no existe una norma diferente para los no residentes y ha apuntado que Madrid no hace 'dumping' fiscal, competencia desleal, un término "completamente incorrecto" que sólo se podría aplicar si Madrid pudiese bajar los impuestos y el resto no.

"Todas las comunidades autónomas tenemos la misma capacidad para subir o bajar impuestos", ha subrayado, para añadir después que el "'dumping' está prohibido y Madrid no hace nada que esté prohibido".

Cifuentes ha reiterado que Madrid no es un paraíso fiscal, pero ha dicho que habría que preguntar a los ciudadanos si prefieren vivir en un paraíso o en un infierno fiscal.

Unir el debate de la financiación autonómica con el de las políticas fiscales es partir de "una base equivocada", según Cifuentes, porque supone creer que las autonomías con fiscalidad más baja la tienen porque están sobrefinanciadas, un "argumento perverso" porque Madrid tiene los impuestos más bajos y recibe un 3 por ciento menos que el resto de comunidades .

Aunque "es cierto" que en la financiación "entra en parte" la política fiscal y puede ser necesario valorar cuál es el coste de prestar los servicios públicos, que varía de una comunidad a otra, ambos debates deben mantenerse por separado, porque lo contrario haría "inviable" alcanzar un acuerdo.

"Los datos demuestran que con peor financiación se pueden bajar los impuestos", según Cifuentes, que ha rechazado que los madrileños tengan que realizar "muchos más esfuerzos de los que realizan" para "pagar cosas que otras comunidades quieren hacer" y se ha preguntado "por qué no armonizar bajando impuestos".

Madrid ni es insolidaria ni quiere serlo según Cifuentes, que señala que hay comunidades que prefieren "gastar en cosas o no apretarse el cinturón y no priorizar, o priorizar en otro tipo de gastos" y ha destacado la reducción de consejerías en su Gobierno y el adelgazamiento de la administración en un 25 por ciento.

"Nosotros creemos que bajar impuestos produce más ahorro, más crecimiento económico y más empleo", ha apuntado Cifuentes que ha comparado Madrid, la región que más recauda, con comunidades que "no crean empleo, no crecen y encima suben impuestos y están asfixiando a los ciudadanos".

Para Cifuentes la capitalidad no explica los buenos datos de Madrid dado que "reporta beneficios pero también perjuicios" y "se puede ser capital y hacer mala gestión o buena gestión", ha apostillado.

Respecto al nuevo sistema de financiación, Cifuentes ha subrayado que "no es cuestión de decir quiero recibir más" porque en el momento actual el Estado no puede aportar más fondos, sino que se distribuya mejor.