Carmena mantiene su hoja de ruta: No habrá recortes ni cambio en las cuentas

Madrid, 19 ene (EFE).- El equipo de Gobierno de Manuela Carmena mantendrá su "hoja de ruta" en el camino hacia tener un presupuesto para 2017, en el que no aplicará recortes, y que aprobará si logra el apoyo del PSOE, sin que afecte de ningún modo la desaprobación por parte del Ministerio de Hacienda de su Plan Económico Financiero (PEF).

La portavoz municipal, Rita Maestre, ha defendido esta posición en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, preguntada por los periodistas sobre las repercusiones de que el Ministerio haya rechazado de nuevo el PEF del Ayuntamiento de Madrid argumentando que "no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales".

"Mantenemos la hoja de ruta que tenemos hasta ahora, no hay ningún cambio que hacer", ha dicho Rita Maestre, que considera que hasta que no se liquiden las cuentas de 2016 (y se compruebe si hay trasgresión también a la regla de gasto, como la hubo en 2015) el equipo de Gobierno no va a dar más "pasos necesarios".

Rita Maestre ha defendido que el Ayuntamiento "sí puede sacar adelante" sus cuentas para 2017 sin tener la aprobación de Hacienda, puesto que el presupuesto de 2016 aún no está liquidado y por eso "no hay ninguna restricción ni ningún obstáculo" para que se siga adelante con el proceso de aprobación de las cuentas.

La portavoz municipal ha argumentado en la rueda de prensa que de los 10.626 millones en que superaron la regla de gasto el conjunto de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Madrid solo es responsable de 16 millones de euros, lo que supone un 0,15 % del total de incumplimiento.

El Consistorio de la capital tampoco ha incumplido el déficit, la deuda ni el plazo de pago a proveedores, mientras que buena parte de las comunidades autónomas lo incumplieron en conjunto en 5.192 millones y en concreto la Comunidad de Madrid la incumplió en 547 millones de euros, según apuntan desde el Gobierno municipal.

Además de señalar el buen ritmo de cumplimiento de la deuda, la portavoz municipal ha remarcado que el incumplimiento final de la regla de gasto en las cuentas de 2015 fue de 16 millones de euros por la devolución de la paga extraordinaria que el Gobierno quitó en 2012 a los empleados públicos y que el Ayuntamiento ya ha consignado los 17 millones de euros que reclamaba Hacienda por ese desajuste.

Tras señalar la voluntad del equipo de Gobierno de Manuela Carmena de seguir dialogando y trabajando con el Ministerio, la portavoz ha reafirmado su "compromiso" en las políticas de inversión en infraestructuras, equipamientos y la cobertura de las necesidades básicas.

Con respecto a la negociación con el PSOE para la aprobación de las cuentas (que según dijo ayer la alcaldesa, Manuela Carmena, ya estaba casi concluida), la portavoz municipal ha dicho que ayer el equipo de Gobierno remitió a los socialistas un documento que confirma la incorporación al proyecto de 158 de las 160 enmiendas.

"Vamos bien, hay que terminar de cerrar", ha confirmado la portavoz, que ha señalado que al igual que ha dicho hoy el PSOE el equipo de Gobierno municipal "tampoco va a aceptar recortes".