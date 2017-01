El economista José Carlos Díez critica el impuesto a las bebidas azucaradas

19/01/2017 - 15:04

Asegura que "los ricos ya pagan impuestos" pero critica que Madrid elimine Patrimonio y baje Sociedades aprovechando la capitalidad

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El economista José Carlos Díez, que coordinará la ponencia económica para el Congreso del PSOE, ha criticado este jueves el impuesto a las bebidas azucaradas, afirmando que va "en contra de los impuestos modernos", que lo que hacen es gravar la renta, y no la actividad económica.

Díez, que se ha referido a este impuesto como "el impuesto a la Coca-Cola", ha tachado de "tontería" que se identifique a la izquierda con subidas de impuestos porque en ese caso "Mariano Rajoy sería comunista". "Quien ha subido los impuestos es el PP", ha remachado.

En un debate en La Sexta, recogido por Europa Press, ha defendido que en un Estado federal los Estados o las comunidades autónomas tienen que tener capacidad para poner sus propios impuestos, pero ha pedido evitar el 'dumping' fiscal fijando un mínimo. Eso no significa, ha añadido, que pidan subir los impuestos.

A su modo de ver, la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal desde el punto de vista del Impuesto de Patrimonio --"el 0,2 por ciento de madrileños más ricos paga cero y eso con un impuesto normal serían 600 millones de recaudación"--.

Y además, ha advertido de que no puede ser que la Comunidad de Madrid rebaje el impuesto de sociedades para atraer empresas aprovechándose del beneficio que le supone tener la capital. "En Madrid viven 160.000 funcionarios a los que pagamos todos y que pagan sus impuestos aquí", ha dicho.

Para Díez, con una deuda pública del cien por cien del PIB y un déficit público del 4,5 por ciento no se pueden bajar los impuestos. Y además, ha remarcado que España ya tiene "un sistema tributario moderno", homologable con cualquiera de la OCDE y ha detallado que "el 3 por ciento más rico paga un 30 por ciento de la recaudación", de manera que "los ricos ya pagan impuestos" y el sistema sí es progresivo.

Eso sí, ha dejado claro que si el PSOE gobierna bajará el IVA cultural desde el primer día y ha insistido en una "nueva regulación laboral" para poner fin al modelo de competitividad del Gobierno del PP que, en sus palabras, ha sido "yo te lo hago más barato".

Díez ha defendido que, con un crecimiento económico del 2 por ciento --dando por hecho que el crecimiento no podrá seguir por encima del 3 cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda--, pueden crearse 3,5 millones de empleos.

También se ha mostrado partidario de una mayor apuesta por las energías renovables, aunque ha admitido que en el pasado hubo un "exceso de inversión en fotovoltaica" con un nivel de tecnología aún poco desarrollado.

Díez ha definido su trabajo en la ponencia del PSOE como de "director de orquesta", pero ha asegurado que contará mucho con el grupo parlamentario y con socialistas que trabajan en comunidades y ayuntamientos. En el equipo también trabajarán los anteriores secretarios de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha e Inmaculada Rodrígue-Piñero.

Según ha dicho, su intención es elaborar una "melodía coherente" y que el PSOE pase del lamento a "tocar la 'Primavera' de Vivaldi' y dar solución a los problemas con el 'Yes we can' de Barack Obama.