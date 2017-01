Interior descartó la amenaza de yihadistas con un kalashnikov tras ser alertado de las dudas sobre un confidente

El juez trata de esclarecer cómo los dos detenidos en Navidades en Madrid pudieron tener acceso a cargadores y munición de un AK-47

El Ministerio del Interior descartó la amenaza potencial que podrían representar dos yihadistas en Madrid que supuestamente disponían de un kalashnikov cuando recibió información de la Guardia Civil que descartaba que este arma fuera real, alertando además de que la 'operación Serkan' lanzada por la Policía Nacional se había basado en un confidente, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz trata de esclarecer el papel de este confidente, apodado 'Lolo', al que señalan como el inductor de la 'operación Serkan' en la que se detuvo el 28 de diciembre a los dos presuntos yihadistas Edrissa Ceesa Sanuwo y Samir Sennouni Mouh. Ambos se encuentran en prisión acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de depósito de armas.

Los dos presos, según ha informado este jueves el diario 'El Mundo', tuvieron al menos dos conversaciones con funcionarios de prisiones en las que aseguraron que su amigo Manuel Rodríguez Mniri, alias 'Lolo', les puso una trampa. También dicen éste alardeaba de ser confidente de la Policía.

Pedraz interrogó este miércoles a 'Lolo' y a los dos presuntos yihadistas, según las citadas fuentes. Los tres eran conocidos y frecuentaban La Cabaña de Valdebernardo donde se hallaron cuatro cargadores --luego apareció otro más--, 37 cartuchos del calibre 7.62 y una funda de arma larga.

El magistrado trata de esclarecer si es cierto lo que declaran Sanuwo y Sennouni sobre este confidente, al que acusan de incitarles en connivencia con los policías a grabar los vídeos de corte yihadista que aparecieron en un ordenador, además de ponerles en contacto en octubre con un supuesto traficante dispuesto a proporcionarle más armas.

En base a la información que disponía previamente sobre 'Lolo', la Guardia Civil halló antes del Día de Reyes varios fragmentos de un falso fusil AK-47 Kalashnikov que es el que habrían utilizado para grabar los vídeos que alertaron a las fuerzas de seguridad, debido a la cercanía de las fiestas navideñas.

FALSO FUSIL AK-47

El hallazgo de la culata y piezas del disparador del falso kalashnikov fue lo que motivó que el lunes 9 de enero el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, descartara cualquier posibilidad "remota" de que Edrissa Ceesa Sanuwo y Samir Sennouni Mouh pudieran haber atentado estas Navidades utilizando armas de guerra. "Hasta donde llega mi información, el kalashnikov no existe", sostuvo Zoido en una entrevista en Antena 3 en la que insistió en que el riesgo cero no existe.

Fuentes de la lucha antiterrorista aseguraron a Europa Press el pasado 12 de enero que los jóvenes de 25 y 18 años nacidos en Madrid pero con familias procedentes de Gambia y Marruecos "en ningún momento pudieron atentar". "Y tampoco", precisaron estas fuentes, "formaban parte de una célula terrorista con más miembros huidos".

La investigación judicial trata desde entonces de esclarecer cómo consiguieron Edrissa Ceesay Sanuwo y Samir Sennouni Mouh tener acceso a los cargadores y la munición después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretara el 30 de diciembre su ingreso en prisión provisional.

Dos días antes, el Ministerio del Interior se limitó a informar en el inicio de la 'operación Serkan' de que estos dos individuos habían sido arrestados por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

"AMENAZA NEUTRALIZADA"

Zoido insistió el 9 de enero en que eran "personas que estaban exaltando el terrorismo de Daesh, y por eso están en prisión". El ministro sí confirmó que tuvieron acceso a un machete de grandes dimensiones y subrayó que se trataba de una operación llevada a cabo por la Brigada de Información de la Comisaría de Madrid, pero pendiente aún de resolución judicial.

Tras elogiar el trabajo de las fuerzas de seguridad y recordar que el riesgo cero no existe, Zoido defendió que los yihadistas de Madrid no tenían planes para un atentado "inminente". "Ni tampoco remoto", enfatizó. "No ha habido una amenaza concreta en ningún punto de España", comentó el titular del Interior a modo de balance de las pasadas fiestas Navideñas.

El pasado 31 de diciembre, tras supervisar el dispositivo de seguridad para la Nochevieja en la Jefatura Superior de la Policía en Madrid, el responsable del Interior aseguró que se había encontrado munición del kalashnikov, y que este fusil AK-47 "se seguiría buscando".

No obstante, y de acuerdo a la información de la que disponía entonces, hizo hincapié en que si los presuntos yihadistas pensaban utilizarlo ya no podían hacerlo puesto que estaban detenidos y, por tanto, se les había "neutralizado".