Vara señala que Pedro Sánchez es un militante del PSOE "en su perfecto derecho" de "poder hacer lo que él crea"

19/01/2017 - 18:10

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que Pedro Sánchez "es un militante del PSOE" que "está en su perfecto derecho de poder hacer lo que él crea", en alusión al anuncio del exlíder nacional socialista de emprender una ruta por toda España de la próxima semana para escuchar a los militantes socialistas.

MÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS)

"Está en su perfecto derecho de poder hacer lo que él (Sánchez) crea", ha dicho Vara, tras lo cual ha incidido en que él tiene "plena conciencia" de que Pedro Sánchez ha sido secretario general del PSOE, motivo por el cual --ha recalcado-- le tiene "el máximo respeto", tras lo cual ha defendido también al mismo tiempo la posibilidad de se pueda "hablar con libertad" sobre la cuestión.

"Una vez que él (Sánchez) decide entrar en el proceso congresual, pues claro él decide renunciar en parte a lo que eso significa (haber sido secretario general socialista) y permitirnos que cada uno podamos hablar con libertad", ha apuntado el socialista extremeño, quien ha reclamado "simplemente sólo un poquito de respeto" por la "opinión" que pueda expresar sobre este asunto.

Al respecto, tras indicar que él "no" tiene "ningún problema" sobre el citado anuncio de Sánchez, ha recordado también que, tal y como ya ha venido defendiendo con anterioridad, cree que el PSOE se hubiera "ahorrado muchos problemas si cuando se produjo aquel comité federal se hubiera consultado a los militantes sobre el gobierno y no sobre un congreso".

De este modo se ha pronunciado Vara a preguntas de los medios sobre la cuestión, en rueda de prensa esta tarde en Mérida (Badajoz) en la que ha comparecido con el secretario general del PSC, Miquel Iceta, antes de mantener juntos una reunión con la Ejecutiva socialista extremeña.

RECUPERAR LA NORMALIDAD

Ha defendido en este punto que "hay que recuperar un poco la normalidad", algo que se produce con que "alguien que milita" en el PSOE y "cree que puede ser aspirante a algo lo manifieste o lo diga" con la "misma libertad" que el secretario general de los socialistas extremeños reclama para él mismo.

"Desgraciadamente me encuentro los insultos y las amenazas que él (Pedro Sánchez) tiene la suerte de no encontrarse porque no todo el mundo nos comportamos de la misma manera", ha espetado Vara, quien ha señalado que "lo importante es lo sustancial".

"Lo sustancial es que hay un partido que ha entrado en un proceso de celebración de congresos y que a partir de ese momento vamos a intentar cada uno aportar lo máximo que podamos para llegar a junio en lo que yo voy a seguir defendiendo que sea un congreso de unidad", ha afirmado.

"Puede haber varios candidatos. El día que acaben las primarias nos tendremos que poner todos al lado de quien las gane y a partir de ese momento que podamos construir un congreso de unidad que yo creo que lo necesita el partido y yo creo que lo necesita también el país", ha añadido.

En este sentido, ha incidido en que en los tiempos actuales "hay muchas incertidumbres, muchas interrogantes", así como en que "bien" se haría en "saber que cuanto más cerca estemos de lo que gente piensa probablemente tengamos más apoyo en el futuro". "Y lo que la gente piensa es que no perdamos tanto tiempo en nosotros y perdamos un poquito de tiempo también en pensar en ellos", ha añadido.

Ha reclamado para él mismo "simplemente sólo un poquito de respeto" por su "opinión". "Ya no digo más, digo simplemente que cada uno, de verdad, si podemos tener derecho a poder opinar que lo podamos tener sin que eso signifique reacciones tan airadas, y tan violentas y tan bruscas como uno se encuentra cada día", ha señalado.

En este punto, ha apuntado que en el PSOE se está viviendo también "un proceso significativo de entrismo". "Muchísima gente está opinando de nosotros como si fueran de los nuestros y no lo son... Las redes están provocando y permitiendo que muchísima gente que no milita en el PSOE estén actuando e interviniendo como si lo hicieran", ha señalado como motivo por el cual él, ha dicho, "no" le otorga "tampoco una excesiva importancia a lo que algunos puedan decir".

"A mí me molesta lo que puedan decir quienes pertenecen a mi familia, los que no pertenecen no me molesta lo más mínimo", ha añadido.

POSIBLES CANDIDATOS

En cuanto a los posibles candidatos a liderar el PSOE a nivel nacional, Fernández Vara ha indicado a preguntas de los medios sobre si él --en calidad de secretario general del PSOE extremeño-- va a apoyar alguna candidatura concreta que va a "intentar" que los candidatos, "los que sean", tengan en Extremadura "el mismo tratamiento y las mismas oportunidades"; y ha añadido que después, él personalmente tendrá una "opinión" al respecto que expresará.

"Pedro Sánchez ha sido secretario general del partido y para mí quien ha sido secretario general del partido me merece todo el respeto del mundo... y aunque no lo hubiera sido...", ha señalado a continuación sobre la misma cuestión.

En este punto, ha explicado que cuando Sánchez visitó Extremadura por primera vez y "no lo conocía nadie", él lo trató "como si hubiera sido secretario general toda la vida".