El Parlamento turco aprueba entre peleas 4 nuevas enmiendas constitucionales

Ankara, 20 ene (EFE).- El Parlamento turco aprobó hoy de madrugada otros cuatro artículos de la reforma constitucional tras interrumpirse el debate durante cinco horas por una pelea multitudinaria entre diputadas.

El enfrentamiento entre diputadas islamistas gubernamentales y de la oposición izquierdista empezó durante una sesión en la que se votaban los artículos que prevén entregar el poder ejecutivo al presidente y anular el cargo de primer ministro.

Esta semana el Parlamento turco vota por segunda vez el paquete de 18 enmiendas constitucionales -aprobado en una primera lectura- que propone el gobernante islamista Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) para convertir Turquía en un sistema presidencialista.

Cada artículo debe ser aprobado con un mínimo de 330 votos y por primera vez un artículo ha sido aceptado con menos de 340.

La enmienda octava, que hace referencia a los poderes del presidente, lo declara "jefe de Estado" y le otorga todo el poder ejecutivo, fue aprobado con 339 votos.

Por el momento se han aprobado 11 de las 18 enmiendas, y se espera que el debate y votación continúe hoy por la tarde.

Una vez sean aprobados todos los artículos de forma individual en esta segunda ronda, se votará el paquete entero y si pasa de los 330 votos se convocará un referéndum.

No importa cuál es el apoyo a cada artículo, todo el paquete se eliminará si no se obtiene el respaldo de 330 escaños en esa votación general y no se podría proponer de nuevo hasta dentro de un año.