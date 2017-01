José Manuel López espera que el de Vistalegre salga un Podemos "más plural"

Madrid, 20 ene (EFE).- El diputado de Podemos en el Parlamento regional madrileño José Manuel López ha dicho hoy que de la asamblea ciudadana que celebrará Podemos en febrero deberá salir un partido "más plural", en el que esté representada la proporcionalidad y no la idea de "vieja política" de que "el que gana, se lo lleva todo".

También ha dicho López, en una entrevista en Televisión Española, que en el debate actual en el seno de Podemos "no está en discusión" el liderazgo de el secretario general, Pablo Iglesias, pero sí cuál es el rumbo que deberá tomar el partido: "Si seremos un espacio más centrado en la izquierda, más estrecho, o más amplio, en lo que lo estrecho también entra".

Con respecto a la asamblea ciudadana que Podemos celebrará los días 11 y 12 de febrero en el palacio madrileño de Vistalegre, López ha afirmado que es necesario que de ella salga un partido "nuevo", más estructurado, más descentralizado en términos territoriales, más feminizado "y más desconcentrado en términos de poder".

López ha asegurado que en el partido no hay ahora "una discusión de nombres, sino de rumbo político", que lo deseable es que lo que Podemos quiere para España se produzca dentro del partido porque, si no, es imposible que dentro de un proyecto no democrático se genere democracia".

Acerca de su destitución como portavoz en la Asamblea madrileña, y de la posibilidad de que Íñogo Errejón quedase fuera de la directiva tras la asamblea de Vistalegre, pese a la supuesta "unidad" en Podemos, López ha dicho que "en Madrid no se están haciendo las cosas bien", aunque ha expresado su deseo que de que la asamblea de febrero reconozca "la lógica plural".

López ha recordado el manifiesto presentado esta semana por más de 60 cargos públicos y orgánicos de Podemos, que él suscribe, en el que piden una comisión de garantías general que sea la que marque la pauta del derecho dentro del partido, algo "fundamental para que haya garantías externas independientes".

López es afín a Iñigo Errejón y era portavoz en la Asamblea de Madrid hasta hace menos de un mes, cuando fue destituido por el Consejo Ciudadano regional.