El Supremo juzgará a Homs por desobediencia por la consulta independentista del 9N

Por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia

La consulta se celebró pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional

La apertura de juicio no le obliga a renunciar al acta de diputado

El Tribunal Supremo ha abierto este viernes juicio oral contra el actual diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, en relación a la celebración de la consulta independentista del 9N celebrada en 2014. Le acusa de los supuestos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave contra la autoridad pública al entender que actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho al desobedecer la suspensión del referéndum por parte del Tribunal Constitucional.

Ha sido el magistrado de la Sala de Lo Penal Andrés Palomo del Arco el que ha dictado auto de apertura de juicio oral después de que el pasado 29 de diciembre pusiera fin a la instrucción de la causa. El auto recoge los hechos incluidos en el informe del fiscal que pide para el actual diputado nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta.

En concreto, hace unos días la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos para Homs. Así, por el delito de prevaricación solicitó la pena de inhabilitación especial por siete años y seis meses, y por el delito de desobediencia, una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial por un año y un mes.

El fiscal afirmaba en su escrito que el acusado "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular". También recordaba que impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su Departamento a disposición del CTTI para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, potenció tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado "proceso participativo".

Tras este auto, que no le obliga a renunciar a su acta de diputado, Homs tiene un plazo de 10 días para presentar su escrito de defensa, si bien contra el auto no cabe recurso. De momento, no ha tardado en reaccionar y ha puesto en duda la "imparcialidad" del Tribunal Supremo. Además, ha advertido de que por la vía de la "judicialización" el Estado no logrará "intimidar" a los catalanes que quieren el referéndum.

El Gobierno valora el caso

Desde el Gobierno, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que "nadie tiene privilegios" para incumplir la ley. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha indicado que "todos tenemos que cumplir la ley y hacer caso a los intérpretes de la misma, que son los jueces".

Preguntado sobre si la apertura de juicio oral a Homs puede dificultar el diálogo que el Ejecutivo central quiere mantener con la Generalitat de Cataluña, el portavoz ha señalado que "no hay contraposición entre ley y diálogo". "Hay que dialogar, hay que invitar a dialogar, hay que participar en el diálogo, pero hay que cumplir la ley", ha afirmado Méndez de Vigo, quien ha añadido que "la excusa del diálogo no puede utilizarse para vulnerar la ley".