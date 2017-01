C's denuncia que la consulta sobre Gran Vía es dirigida y no permite elegir

Madrid, 20 ene (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha denunciado que la consulta sobre Gran Vía anunciada hoy por el Consistorio está dirigida porque no permite a los madrileños elegir qué ocurre con el tráfico privado en este eje.

"Me falta la quinta opción", ha afirmado Villacís que se ha preguntado "dónde está la libertad cuando la gente no puede expresar si ese es su modelo o no es su modelo", porque la consulta, que se celebrará entre el 13 y el 20 de febrero, no pregunta sobre las restricciones de tráfico porque el Gobierno local ya ha decidido que será parte del Área de Prioridad Residencial (APR).

Cómo serán las aceras, los pasos de peatones, qué hacer con las plazas aledañas a la arteria principal y cómo debe circular el transporte público son los cuatro aspectos por los que preguntará el Ayuntamiento.

Para Villacís, un cuestionario así "implica dirigir" la consulta, que por tanto no será "limpia", "justa", ni "objetiva".

Según la portavoz si el Gobierno local de Manuela Carmena cree en "realmente" en la participación ciudadana, debe organizar las consultas sin que "se le vea el plumero" ni su posición para poder reclamar la opinión ciudadana, lo que en este caso no se hace.

Además, la edil de Ciudadanos ha recalcado que "no se cuenta con toda la información para poder elegir y valorar en su justa media" los cuatro aspectos por los que consultará el Consistorio.