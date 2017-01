El PSOE-A niega que se "confunda" a la militancia con actos antes de las primarias

Sevilla, 20 ene (EFE).- El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha rechazado hoy que se esté "confundiendo" a la militancia con la celebración de distintos actos del partido sin que se hayan convocado formalmente las primarias y en los que participarán dirigentes que aún no han anunciado si se presentarán.

El número dos del PSOE andaluz se ha referido en concreto, a preguntas de los periodistas, a los actos que protagonizarán casi simultáneamente, a finales de enero, el ex secretario general del partido Pedro Sánchez, en Sevilla, y la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

"El partido nada más que ha organizado el acto de Alcalá de los Gazules; lo demás no lo organiza el partido, pero el compañero tiene el derecho de poderse reunir con quien considere oportuno", ha señalado en referencia a Pedro Sánchez, aunque sin mencionar su nombre en ningún momento.

Respecto a los actos que Susana Díaz protagonizará este fin de semana en Palencia, Salamanca y León, ha recalcado que acude a todos ellos "por invitación" de las secretarías provinciales de esas agrupaciones.

Ha detallado que Díaz protagonizará, el sábado por la mañana, un acto con militantes y simpatizantes en un hotel de Palencia, donde también comparecerá ante los medios de comunicación, y por la tarde seguirá el mismo esquema en Salamanca y, al día siguiente, en la comarca leonesa de El Bierzo.

Sobre el acto de Alcalá de los Gazules (Cádiz) en el que Díaz participará el próximo 28 de enero, jornada en la que Pedro Sánchez estará en Sevilla, ha subrayado que fue organizado antes de Navidad.

"Desde la Agrupación de Alcalá de los Gazules se nos trasladó una agenda con motivo de la conmemoración de su 130 aniversario", ha puntualizado antes de señalar que la visita de Sánchez a Sevilla se ha anunciado después.

"Pregunten al compañero por las coincidencias, yo no les puedo decir si eso tiene algún tipo de intencionalidad", ha respondido Cornejo, que ha insistido, no obstante, en que tanto el ex secretario general como "cualquier otro compañero" serán "bienvenidos a Andalucía" para "hablar con los militantes y para cualquier actividad que consideren oportuna".

Según el dirigente socialista andaluz, cuando se haga la convocatoria oficial del 39 Congreso Federal "será el momento en que el partido y su estructura se ponga a disposición de los candidatos o candidatas que se presenten" a las primarias.

"Será el momento para que los militantes elijan libremente, a través de primarias, con votación, la persona que quieren que dirija el partido", ha reiterado, pero hasta entonces, en su opinión, debe haber "un debate de ideas", que es "tan importante o más que el debate de personas".

Así, ha defendido que el Partido Socialista tiene que debatir sobre las cosas que "preocupan" a los ciudadanos, tiene que centrarse en el proyecto para que del Congreso salga "con unas ideas perfectamente definidas, renovadas y que den respuesta a las inquietudes ciudadanas".

Así, ha rechazado que sea "excesivamente largo" el periodo que resta hasta la convocatoria oficial de las primarias de su partido: "Tenemos la oportunidad de debatir sobre las cosas que le preocupan a los ciudadanos -ha insistido- y no sólo en clave de partido y de personas".

Interpelado, por otra parte, si al PSOE-A le preocupa que algunos dirigentes no consideren compatible simultanear, llegado el caso, la presidencia de la Junta con la Secretaría General del partido, ha dicho que "no es un hecho que aún se haya planteado".