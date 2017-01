Cifuentes, a C's: "No hacen faltan líneas rojas porque no subiré los impuestos"

Madrid, 20 ene (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que "no hace falta" que Ciudadanos imponga la no subida de impuestos como línea roja en la negociación de los presupuestos regionales para 2017, porque es algo que asegura que no va a ocurrir.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, anunció que no subir impuestos era la única línea roja que su grupo plantearía al Gobierno regional en la negociación de los presupuestos de 2017 en la primera reunión oficial, celebrada ayer.

En declaraciones a los medios durante la celebración de Día de Madrid en Fitur, Cifuentes ha comentado que le parece una "noticia extraordinaria" que Ciudadanos se haya sumado al discurso político que asegura que ella "siempre" ha mantenido.

"No hace falta que imponga ninguna línea roja porque no subir impuestos es un compromiso que he asumido con todos los ciudadanos de Madrid y no lo voy a hacer", ha manifestado.

La presidenta regional ha recordado que su compromiso de no subir impuestos está recogido también en el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos.

Por otro lado, preguntada sobre si la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal, como apuntan algunas regiones, ha reiterado que no lo es porque esto se da cuando un territorio "impone unas normas fiscales diferentes para las personas que no son residentes".

"Eso en Madrid no ocurre, no hay unas normas diferentes para los no residentes, las normas fiscales son iguales para todos, es una comunidad autónoma donde a los ciudadanos no se les asfixia para pagar impuestos como ocurre en otras comunidades", ha comentado.

Asimismo, ha criticado que "sobre todo las comunidades gobernadas por la izquierda aumentan de manera incontrolada los gastos públicos de la administración" y "hacen que los ciudadanos lo paguen subiendo los impuestos".

"A quienes hablan de paraísos fiscales, habría que preguntar a los ciudadanos si prefieren vivir en un paraíso o en un infierno fiscal, que es lo que está ocurriendo en comunidades como Andalucía, donde les tiene absolutamente asfixiados a impuestos a los andaluces", ha añadido.