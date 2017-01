Garzón ve bueno que la gente no sepa si Iglesias es de IU o de Podemos

Madrid, 20 ene (EFE).- El líder de IU, Alberto Garzón, ha elogiado los logros del espacio de cambio que han construido con Podemos y las confluencias, que cree que debe ir más allá de una simple alianza electoral y ve como "una buena noticia" que la gente no sepa si él o Pablo Iglesias son de Izquierda Unida o de Podemos.

"La gente ya no sabe si soy de IU o de Podemos y eso también le pasa a Pablo; hay gente que no sabe si es de IU o de Podemos, y eso no es un perjuicio, es una buena noticia", ha dicho Garzón al destacar lo beneficios de seguir construyendo un gran espacio político para cambiar el país, durante un acto con Iglesias, Xavier Domènech (En Comú Podem) y Yolanda Díaz (En Marea).

El coordinador federal de IU ha confesado que no le importa que la gente le diga que es de Podemos porque no tiene problemas de identidad política: "No soy un patriota de partido, soy patriota de mi ideología (...), y yo lo que soy es comunista; a partir de ahí todo lo demás está muy claro".

Para Garzón, esa "incapacidad del votante de a pie" para diferenciar a lo diputados de En Marea, En Comú, IU o Podemos, que "algunos ven como inconveniente", es una "virtud", porque "más allá de la liturgia de siglas" o el "fetichismo político de las organizaciones" está "el propósito a conseguir".

En el debate que se ha desarrollado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Garzón ha defendido que la confluencia es necesaria para resolver los problemas de la gente y que es una "ventaja" que no distingan a qué partido pertenecen, porque, aunque son "diferentes", les une el objetivo de "transformar la sociedad" frente al régimen.

"Es bueno que la gente sepa que somos parte del mimo proyecto político", ha incidido el líder de IU, quien ha recalcado que le consta el "interés" y el "deseo político sincero" de Iglesias de construirse juntos, y no como "una mera unidad electoral".

"Hay que ir más allá", ha dicho volviendo a apelar a construir un espacio político "útil" para cambiar la sociedad, ha añadido.

Para eso Garzón ha sostenido que no sólo hay que ver la "presencia institucional", sino la importancia "histórica" que ha supuesto el éxito de la unión con Podemos y las confluencias.

En su opinión, han conseguido articular un "movimiento político" y deben ser capaces de conquistar espacios, "que no son sólo institucionales".