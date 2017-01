Rivera reta a los críticos de Ciudadanos a presentar su proyecto

Barcelona, 20 ene (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha retado a los críticos del partido a tener "coraje" y presentar su candidatura y su proyecto "constructivo", y ha asegurado que la propuesta para su ejecutiva no seguirá "criterios territoriales" sino de "competencia y profesionalidad".

Rivera se ha reunido hoy con la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, y con el resto de diputados del grupo parlamentario de Ciudadanos en la cámara catalana, de la que el presidente de Ciudadanos fue diputado durante varios años.

En rueda de prensa tras la reunión, Rivera no ha querido entrar a valorar algunas voces críticas en el seno de su formación: "yo no me dedico a hacer de comentarista", ha dicho, si bien ha invitado a estos sectores a presentar su proyecto si consideran que es "mejor" para que "decidan los militantes".

Rivera, así, ve "aceptables" las voces críticas dentro de su partido, pero ha insistido en que en todo caso formalicen propuestas en "positivo" y "constructivas" aprovechando el hecho de que Ciudadanos es un partido "democrático" con primarias y listas abiertas, procesos a los que asegura no tener "miedo".

El dirigente de Ciudadanos ha señalado que la lista de la ejecutiva que propondrá, y que presentará con toda probabilidad el próximo lunes 23 de enero, no seguirá "criterios territoriales" ni será un "crisol", sino que dará prioridad a la "competencia y la profesionalidad" en las diferentes áreas para constituir un equipo de trabajo "solvente, de consenso y más fuerte": Habrá "continuidad" pero también "renovación" con gente nueva.

"No es el comité federal del PSOE, sino un comité ejecutivo de trabajo y, en todo caso, es en el Consejo General donde los militantes podrán defender su representatividad territorial", ha argumentado el líder de Ciudadanos para rechazar el criterio de "territorialidad" en la nueva ejecutiva.

Rivera no ha querido avanzar ningún nombre de su nueva ejecutiva ni el número de representantes catalanes en la misma, algunos de los cuales constituyen su núcleo duro, en un momento en el que Cataluña ha perdido peso ante comunidades como la de Madrid o Andalucía, con mayor número de militantes.

Ante el trascendental congreso de Ciudadanos del primer fin de semana de febrero, Rivera ha defendido que éste debe sentar las "bases" del partido de cara al futuro, concretar su "estrategia" y decidir si apuestan por entrar en los diferentes gobiernos en el próximo ciclo electoral de 2019.

Rivera ha puesto en valor los logros "conseguidos" por Ciudadanos, a raíz del acuerdo de investidura, durante las primeras ocho semanas de funcionamiento del Congreso y, en este sentido, ha constatado que a "España le sienta muy bien no tener mayoría absoluta", aunque los que han polarizado la política en los últimos treinta años, PP y PSOE, puedan no sentirse "cómodos" con esta situación.

En este contexto, el líder de Ciudadanos no se considera arrinconado por el hecho de que el PP pueda priorizar en sus negociaciones al PSOE sino "satisfecho" con los avances de los acuerdos.

En su vuelta a la cámara catalana para mantener una reunión de trabajo con el grupo parlamentario de Ciudadanos, Rivera y los diputados han abordado cuestiones concretas como la situación del servicio de Cercanías, una reivindicación "legítima" de Cataluña.

"Están muy bien las operaciones diálogo -en referencia al Gobierno del PP-, pero hay que poner dinero -para el mantenimiento de las infraestructuras-, y hacer políticas. El diálogo se demuestra con hechos", ha advertido Rivera.