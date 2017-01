Barcelona y Madrid reclaman a Rajoy que regule el precio de los alquileres

Enlaces relacionados Barcelona y Madrid reclaman a Rajoy que regule el precio de los alquileres (20/01)

Barcelona, 20 ene (EFE).- Los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona pedirán formalmente al Gobierno que cambie la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) para que regule el precio del alquiler e impida los incrementos desmesurados que favorecen la expulsión de los vecinos de sus barrios.

La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, han anunciado hoy en la capital catalana que estudian cómo hacer llegar al Gobierno esta petición, que será el primer objetivo de un espacio de trabajo para responder al problema de la elitización residencial (gentrificación) y abordar conjuntamente medidas y posibles cambios legislativos para afrontar los retos comunes en urbanismo y vivienda.

Sanz ha explicado que técnicos y políticos de Madrid y Barcelona se reunirán en este espacio de trabajo como mínimo una vez al trimestre, con el objetivo de llevar a cabo un aprendizaje conjunto a través del intercambio de experiencias, herramientas de análisis y buenas prácticas que se desarrollen en las dos ciudades y compartir instrumentos jurídicos y técnicos.

Janet Sanz ha asegurado que Barcelona y Madrid tienen como prioridad evitar que sus barrios vayan vaciándose de vecinos, y por ello ven "fundamental que conjuntamente -ha dicho- vayamos al gobierno del Estado con esta exigencia clara de regulación del precio de los alquileres a nivel del Estado", y ha hecho un llamamiento al resto de ciudades a unirse a la petición.

"El mensaje es que Barcelona y Madrid van de la mano para abordar los problemas que tienen hoy en día", ha subrayado Calvo, que ha señalado que ambas coinciden en apostar "por ciudades complejas con mixtura de usos y una calidad de vida homogénea en los barrios, donde no haya segregación de habitantes y zonas con sólo actividad turística que acabe expulsando a los ciudadanos de sus lugares de residencia y convirtiéndolas en un parque temático".

Calvo ha asegurado que "nunca Barcelona y Madrid estuvieron tan cerca en materia de urbanismo y vivienda" y quieren "seguir avanzando en la línea de primar la calidad de vida de las personas y el interés general frente a otro tipo de intereses".

En la comparecencia, que se ha hecho en el Salón de la Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona, también han intervenido la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

Pin ha resaltado que el distrito barcelonés de Ciutat Vella y el madrileño de Centro, los que tienen los alquileres más altos de España, comparten casos y experiencias comunes para evitar el vaciado de los barrios de residentes y su sustitución por población flotante.

Ha añadido que en ambas ciudades "no habrá tregua" contra las malas prácticas de las empresas que se dedican a comprar edificios para echar a sus inquilinos y revenderlos, y que para ello Madrid y Barcelona están de acuerdo en que es necesaria la colaboración de los vecinos.

Por su parte, Montaner ha puesto en valor las políticas que está llevando a cabo el consistorio para favorecer el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de habitabilidad en la ciudad y en concreto el Plan de Derecho a la Vivienda 2016-2025, que se aprobará en el pleno de la próxima semana.

Esta tarde, Calvo, Sanz y Pin participarán en el debate "Gentrificación y derecho a la ciudad" que organiza el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, con motivo de la presentación del libro "First we take Manhattan ", de Daniel Sorando y Álvaro Ardura.