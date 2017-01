Homs, tras conocer que el Supremo lo juzgará por el 9N: "Los que creen que el Estado intimidará a Cataluña se equivocan"

El exconseller de Presidencia y diputado cuestiona la "judicialización" de España

El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha considerado este viernes que la apertura de su juicio oral por el proceso participativo del 9N la voluntad del Estado pretende "intentar intimidar" para que no se haga un referéndum.

"Si el Estado cree que, a base de judicialización de lo que tendría que ser el campo de la política, intimidará a Cataluña a la hora de hacer el referéndum, se equivoca. Esto no nos intimida", ha declarado a los medios sobre su proceso y sobre el del expresidente Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, también por la consulta.

"Cuanto más fuerte sea la represión que se nos quiera imponer, más fuerte será la respuesta", y ha englobado en la misma estrategia de intimidación las investigaciones abiertas a los miembros de la Mesa del Parlament por contravenir la sentencia del TC que les instaba a impedir el desarrollo de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.

Sobre la llamada que han hecho las entidades soberanistas a apoyar a Mas, Ortega y Rigau al empezar el juicio a los tres en el TSJC el 6 de febrero pese a ser laborable, ha dicho estar de acuerdo porque "es consecuente con un compromiso".

Homs considera que no se les está juzgando a todos ellos, sino a la voluntad mayoritaria de Catalunya: "Esta voluntad se tiene que acreditar. Nosotros somos un pretexto. Nos afecta a todos".

"Que en un país no se puedan poner urnas no es normalidad democrática. Esto no es un Estado democrático; es un Estado de excepción", según él, y ha sostenido que están sufriendo una persecución política.

A juicio de Homs, esta situación no interpela sólo a los independentistas, sino también a los demócratas: "¡Quién lo diría!: 40 años después de la muerte del dictador, tenemos que reivindicar el fundamento de nuestra sociedad en las urnas", y ha incidido en que hay que apoyar a Mas con voluntad de dignidad de país y de compromiso democrático.

Ha ironizado sobre la "meteórica" celeridad con que el Tribunal Supremo trata su caso, y ha dicho desconocer la fecha de su juicio, aunque vaticina que no tardará, porque el 3 de febrero vence el plazo para presentar su escrito de defensa y sus testigos.