El PSOE recurre de nuevo la venta de viviendas municipales a fondos inversión

Madrid, 20 ene (EFE).- El PSOE-M ha presentado un recurso de reforma después de que el juzgado de instrucción número 38 de Madrid haya rechazado reabrir el caso de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) a fondos de inversión por parte del Gobierno local de Ana Botella (PP) en 2013.

El titular del juzgado, el magistrado Juan Antonio Sáenz de San Pedro, dictó un auto el 10 de enero en el que acordaba no reabrir el caso pese a que la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid concluyese que los madrileños habían perdido 162 millones a causa de la venta de vivienda social a fondos de inversión por debajo de su precio, según ha adelantado hoy Infolibre.

Sin embargo, el dictámen de la comisión no es vinculante y no ha podido ser aprobado por parte del Pleno del Ayuntamiento después de que la comisión de investigación fuese considerada nula por una sentencia judicial el pasado 12 de diciembre.

La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha indicado hoy a los medios durante una visita a Fitur que seguirán apoyando a las familias "que vivieron una situación terrible e injusta" utilizando los recursos que da la justicia y por ello insisten en su reclamación.

Para Causapié, la Cámara de Cuentas "abrió algunas expectativas en ese sentido", al advertir en un informe de las posibles irregularidades en la venta de más de 1.800 viviendas a fondos de inversión sin haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos.

El titular del juzgado número 38 de Madrid argumenta sin embargo que "no se aporta ningún dato o elemento nuevo que no hubiera sido ya previamente conocido o que no esté incorporado a la causa", que no hay nuevos hechos no conocidos con anterioridad y que los documentos aportados "suponen nuevas valoraciones de una misma realidad", según recoge el recurso del PSOE.

El PSOE no considera cierta esta justificación y explica que el auto de sobresimiento, de octubre de 2015, afirmaba que la venta se había hecho mediante un procedimiento administrativo público "y no fue así y juzga "sorprendente" que el juez "ignore" que el informe provisional del Tribunal de Cuentas "constata el incumplimiento palmario de las instrucciones de contratación por la EMVS".

El mismo informe sostiene que no existió pliego de condiciones, que el precio de venta no se decidió conforme a los valores objetivos y que se vendieron más inmuebles de los autorizados pero todo ello "se cubre con el velo de ignorancia por el auto", indican los socialistas en su recurso, al que ha tenido acceso Efe.

Para el PSOE-M el auto minusvalora lo dictado por el Ayuntamiento y el Tribunal de Cuentas al considerarlo "simples nuevas valoraciones de una misma realidad" y se pregunta porque son "incontrovertibles" las afirmaciones de la anterior representación de la EMVS, bajo el Gobierno de Ana Botella.

Los socialistas pretenden llevar a las instituciones europeas "este hecho gravísimo" que afectó, según Causapié, a "la competencia y a la situación de unas familias a las que dejó desamparadas", pero no quieren llevarlo como grupo, sino que la petición parta del Pleno del Ayuntamiento, para lo que debería aprobarse el dictámen.

"Se han lesionado los derechos de muchas familias y de muchas personas de Madrid" y las instituciones europeas "tienen algo que opinar y que proteger que para eso están", ha afirmado Causapié.

Además, según han indicado fuentes del PSOE a Efe, están elaborando un recurso de apelación que presentarán próximamente ante la Audiencia Provincial.