TranCsparencia pide anular las primarias por la vulneración "flagrante" de los Estatutos

Madrid, 20 ene (EFE).- TranCsparencia, una de las corrientes críticas de Ciudadanos, ha exigido a la dirección que anule todo el proceso de primarias, los días 26 y 27 de enero, para la elección del nuevo comité ejecutivo al entender que se ha producido una vulneración "flagrante" de los Estatutos.

Una vulneración, ha explicado en una rueda de prensa el portavoz de este grupo, Diego Gutiérrez, que se produce al aprobar el Consejo General del 19 de noviembre una modificación de los Estatutos sin la mayoría absoluta exigida para que todos los afiliados pudieran votar en primarias a la próxima dirección.

De acuerdo con las actas de esa reunión facilitadas a EFE, 30 miembros del Consejo apoyaron modificar los Estatutos para que toda la militancia pudiera votar en las primarias, que se celebrarán los días 26 y 27 de enero, mientras que hubo 13 votos en contra, los cuales apoyaban que los compromisarios fueran los que eligiesen a la dirección.

Para poder cambiar los Estatutos, de acuerdo con éstos, se requiere de una mayoría absoluta, es decir de un mínimo de 33 votos, ya que el Consejo General está integrado por al menos 65 miembros (60 vocales elegidos por la Asamblea General más el presidente de C's, el secretario general y otros tres miembros más del Comité Ejecutivo).

Por tanto, como este cambio estatutario se aprobó sólo con 30 votos favorables, ha insistido Gutiérrez, la dirección ha contravenido las normas internas, algo por lo que TRanCsparencia no descarta acudir a los tribunales si no echa marcha atrás.

Y además, si no desisten, pedirán a los más de 30.000 afiliados al partido que se abstengan en las primarias por "no ajustarse a la legalidad" y evitarían que saliera de ahí el nuevo equipo que, salvo sorpresas, volverá a liderar Albert Rivera, ya que no parece que vaya a tener ningún adversario.

Han arremetido también contra la dirección por mantener el voto telemático en las primarias que, en su opinión, no garantiza "un militante un voto".

Y no lo hace porque, ha asegurado, la empresa que se va a encargar del proceso no tiene "la mínima" estructura para emprender un procedimiento de estas características, ya que en el Registro Mercantil "apenas" consta que tenga actividad empresarial.

Además, como ha hecho antes la eurodiputada Carolina Punset, Gutiérrez ha denunciado la alteración de las candidaturas de los compromisarios, cuyo plazo de inscripción concluyó ayer, estableciendo un orden que ha situado en "primera posición" a los delegados apoyados por la dirección.

TranCsparencia, que dicen ser más de cuatrocientos dentro de Ciudadanos, defenderán en la Asamblea una "urgente" regeneración interna, aunque no se han planteado presentar un candidato alternativo para disputar el liderazgo a Albert Rivera.