Ciudadanos responde a los críticos que las primarias para elegir al presidente se convocaron válidamente

20/01/2017 - 19:28

En la Ejecutiva entienden que TranC'sparencia no quiere que al presidente y a su equipo lo elijan todos los afiliados en primarias

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La dirección de Ciudadanos ha rechazado la acusación del grupo crítico TranC'sparencia de que las primarias para elegir al presidente y a la Ejecutiva del partido se convocaron mediante una modificación estatutaria no válida, y ha afirmado que lo que buscan los críticos es impedir que en esa votación puedan participar todos los afiliados.

Según los Estatutos vigentes, el presidente del partido y el resto del Comité Ejecutivo deben ser elegidos en la Asamblea General por los compromisarios escogidos por la militancia. Sin embargo, el Consejo General de C's aprobó el pasado 19 de noviembre una modificación estatutaria para hacerlo en unas primarias por votación telemática y sufragio universal el 26 y el 27 de enero, una semana antes de la Asamblea.

TranC'sparencia ha denunciado una "vulneración de los Estatutos" y ha solicitado que se anule el proceso de primarias tras ver las actas de esa reunión. Su portavoz Diego Gutiérrez ha afirmado este viernes en rueda de prensa que el cambio normativo salió adelante con 30 votos a favor y 13 en contra, por lo que no se cumplió el requisito de alcanzar la mayoría absoluta.

De acuerdo con los Estatutos, el Consejo General está compuesto por el presidente, el secretario general y tres miembros más del Comité Ejecutivo, 60 vocales elegidos por la Asamblea General y los principales cargos públicos electos en listas de C's o una representación de los mismos en número no superior a cinco.

La normativa estipula que los Estatutos se podrán cambiar provisionalmente si así lo acuerda la "mayoría absoluta del Consejo General, a propuesta del Comité Ejecutivo, en sesión extraordinaria convocada expresamente a tal efecto". TranC'sparencia interpreta que el órgano tiene al menos 65 miembros --los 60 vocales electos más los cinco integrantes del Comité Ejecutivo-- y que, en ese caso, la mayoría absoluta se alcanzaría con 33, no con 30.

DECISIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA

Sin embargo, fuentes de la Ejecutiva de Ciudadanos han explicado a Europa Press que actualmente el número de miembros del Consejo General "no llega a 60" y que con los 30 votos afirmativos que se emitieron en la reunión de noviembre "ya hay mayoría absoluta de los miembros del Consejo General".

Por tanto, han asegurado que la modificación estatutaria se hizo "según marcan los Estatutos y el Reglamento del Consejo General, que dice que la modificación estatutaria se debe hacer por mayoría absoluta pero no especifica si del total de los miembros".

En cualquier caso, las fuentes han indicado que será la Asamblea General la que ratifique, el primer fin de semana de febrero, la nueva fórmula para elegir al presidente y a la Ejecutiva. Y en caso de que la rechace, la elección "sería nula" y habría que celebrar una nueva votación.

En la Ejecutiva de la formación naranja se declaran "sorprendidos" porque no entienden que TranC'sparencia, que "hace bandera de la regeneración y la transparencia", "esté en contra de que todos los afiliados puedan decidir en primarias qué presidente quieren". A su juicio, lo que están haciendo es rechazar que los militantes voten "en igualdad de condiciones".

COMPROMISARIOS Y VOTO TELEMÁTICO

Por otro lado, las fuentes han defendido el sistema de voto telemático, que los críticos no ven fiable, está "demostrado" que es "transparente y garantista". En cambio, "ellos aún no han podido demostrar que no lo sea", han añadido.

Otra de las críticas de TranC'sparencia rechazadas por la dirección de C's es la del orden en que aparecen en la web los candidatos a compromisarios para la Asamblea General. Según este grupo, al comienzo de la lista están los candidatos que apoyan al presidente del partido, Albert Rievra, y en último lugar figuran los de TranC'sparencia.

Las fuentes han afirmado que los nombres de los candidatos se ordenan automáticamente según un sistema alfanumérico establecido por la Comisión de Garantías. Con ese sistema aparecen primero los independientes --junto a los cuales no figura el nombre de ninguna candidatura-- y luego los demás candidatos, ordenados por los nombres de sus candidaturas.