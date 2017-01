Rajoy apuesta por el diálogo y dice que garantizar la igualdad está "en ADN" del PP

Granada, 20 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido hoy su apuesta por el diálogo y el acuerdo durante la presente legislatura y ha asegurado que garantizar la igualdad de los españoles, en derechos, oportunidades, deberes y obligaciones, está "en el ADN" del Partido Popular.

"Hoy nadie tiene mayoría, habrá que hablar y dialogar más. Entenderse y acordar es responsabilidad de todos", ha dicho el jefe del Ejecutivo esta tarde en Granada durante la inauguración de la convención autonómica de su partido en Andalucía.

Rajoy ha asegurado que es el momento de que cada fuerza política, además de "hablar y criticar", sea capaz de "aportar para construir" en España y ha repasado algunos de los acuerdos producidos en los primeros meses desde la formación de gobierno, como los del techo de gasto, la estabilidad presupuestaria y las cláusulas suelo.

También ha calificado como "buena reunión" la reciente Conferencia de Presidentes y ha insistido en que intentará gobernar con la búsqueda de acuerdos, entendimientos y soluciones a medio y largo plazo para "dar seguridad" a los españoles.

"Este partido ha sabido gobernar en la etapa más difícil de la historia de España; por eso seguimos en el Gobierno y seguiremos sabiendo gobernar", ha indicado el presidente, que ha destacado que el PP haya sabido defender "a las duras y a las durísimas" aquello en lo que creía, sin "dejarse asustar" y con personalidad.

Tras haberse superado la mayor crisis económica de la historia, España va mejor, según Rajoy, aunque todavía "queda mucho por hacer" para recuperar los niveles del sistema de bienestar y alcanzar veinte millones de empleados.

Después de desear éxito en su gestión al nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, que acierte en sus decisiones y confiar en que se mantengan las buenas relaciones que Estados Unidos tiene con España, ha hecho referencia al congreso nacional de los populares del próximo mes de febrero.

Rajoy ha recordado sus años de militancia y responsabilidades para pedir que lo voten en el congreso nacional, que ha dicho servirá para "volver a firmar" el compromiso del partido con la unidad del país.

Esa cita servirá "para reforzar las convicciones y para adaptarnos a los cambios que se producen", según el presidente, quien ha resaltado asimismo que será un congreso para volver a firmar un "compromiso con la unidad de España", la soberanía nacional y la igualdad de los españoles.

"Me voy a presentar a presidente nacional del PP", ha recordado Rajoy, que ha pedido al PP andaluz y a los militantes: "Que me ayudéis, que me votéis", para lo que ha resaltado que lleva "toda la vida en este partido".

El presidente del Gobierno y del PP también ha aprovechado para mostrar su apoyo al líder de su partido en Andalucía, Juanma Moreno, y ha asegurado que este será el próximo presidente de la Junta.

Rajoy ha manifestado que la Convención Regional del PP andaluz demuestra que su partido está formado por personas "entusiastas" que, de forma incansable, trabajan para ofrecer a los andaluces "un proyecto mejor".

"Estáis trabajando muy bien, los españoles necesitamos que sigáis transitando por ese camino", ha dicho, al tiempo que ha elogiado a los ministros andaluces de su Ejecutivo y que ha augurado que su partido volverá a ganar futuras elecciones generales y autonómicas.

Además de Rajoy y Moreno, en la convención autonómica que se celebra hasta mañana en Granada han participado esta tarde los ministros Alfonso Dastis, Juan Ignacio Zoido y Fátima Báñez, entre otros dirigentes y cargos públicos del PP.