Pablo Iglesias: "Si la lista de Íñigo y Tania fuera la más votada, me pondría a sus órdenes"

"A nadie le gusta ser el malo, pero uno tiene que convivir con la etiqueta que le pongan"

Rechaza lograr un acuerdo antes de Vistalegre mediante un reparto de poder con Errejón

Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, en la reunión del Consejo Político. Imagen: EFE

Pablo Iglesias ha asegurado que está tratando por todos los medios de llegar a la asamblea de Podemos en Vistalegre con un acuerdo con Errejón para no escenificar la brecha efectiva en el partido.

Sin embargo, ha asumido que, si no es posible y hay que acudir con listas separadas, respetará el resultado de los votos. "Si la lista de Íñigo y Tania fuera la más votada, me pondría a las órdenes de Íñigo y le diría: tú ahora eres el líder", ha aseverado en una entrevista que este domingo publica el diario El Mundo.

En el caso de que esto se produjera, Iglesias ha confirmado que no se apartaría de Podemos, sino que se echaría a un lado para dedicarse a otras tareas "más discretas": "Podría dedicarme a cuestiones de formación. Sin hacerle sombra a los que vienen después".

A lo largo de toda la entrevista, Iglesias se ha referido continuamente a la lista o proyecto de "Íñigo y Tania", dos personas con las que ha mantenido una estrecha relación personal y emocional y sobre las que rehúsa referirse en esos términos más cercanos.

Un acuerdo sin "reparto de tarta"

A falta de tres semanas para la celebración de la asamblea de Vistalegre, todavía Iglesias confía en una negociación con el sector que representa Errejón, aunque rechaza que eso se traduzca en una reunión en la que "se reparta una tarta". El líder de Podemos ha adelantado que, antes de la asamblea, convocará una reunión con todas las personas que han participado en la elaboración de los documentos políticos para acometer el acercamiento. "Pero se tiene que hablar de política, no puede ser una reunión de dos, tres o cuatro señores que se repartan una tarta", ha advertido.

Iglesias no ha realizado autocrítica en el punto en el que Errejón suele insistir más en su discurso, cuando imposibilitó el gobierno de PSOE y Ciudadanos, y solo ha concedido que el problema de Podemos es que "se mira demasiado al ombligo". Ante tal diagnóstico, Iglesias ha reclamado una mayor madurez en la formación y sus miembros, y ha admitido que se han producido errores entre compañeros que han profundizado la división, como la campaña contra Errejón impulsada por sus colaboradores en Twitter bajo la etiqueta #IñigoAsiNo.

A pesar de esto, Iglesias no contempla el arrepentimiento, y generaliza la responsabilidad de aquel movimiento hostil: "Todos los compañeros debemos entrar en razón".

Iglesias ha afirmado que seguirá instrumentalizando lo que ha bautizado como la "politización del dolor", la traducción del sufrimiento de los españoles en votos y poder para Podemos. Asegura que esta herramienta sigue dándoles la razón: "No estamos en nuestro mejor momento de comunicación hacia afuera y en las encuestas somos la segunda fuerza".

La etiqueta de malo

Sobre los sentimientos encontrados que genera su figura, el secretario general de Podemos busca fuera el origen de la animadversión: "A nadie le gusta ser el malo de la película, aunque uno tiene que convivir con la etiqueta que le pongan. Si tus adversarios te pintan de malo, es porque algo bien habrás hecho. Nunca he sido dócil ni me he dejado domesticar", ha reflexionado.