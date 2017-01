Esteban dice que, "si hoy viniera Rajoy para que aprobemos el presupuesto, daría un no rotundo y me quedaría a gusto"

22/01/2017 - 14:20

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, asegura que "todavía no ha habido ninguna negociación" sobre los presupuestos generales del Estado ni tampoco "gestos" por parte del Gobierno. En este sentido, afirma que, personalmente, "si hoy me viniera Rajoy para que le aprobemos el presupuestos, le daría un no tan rotundo que me quedaría tan a gusto".

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

En una entrevista publicada por el Diario Vasco, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale reitera que el PNV está "dispuesto a hablar", si bien subraya que "todavía no ha habido ninguna negociación" y tampoco sabe si "el Gobierno va a presentar los Presupuestos o va a optar por una prórroga". "Rajoy es un segurola y, si no tiene asegurado el presupuesto, no lo va presentar", opina.

Asimismo, señala que tampoco ha habido "gestos para crear buen clima" con el PNV, sino que, por el contrario, recientemente "ha habido un par de recursos innecesarios" como la Ley vasca de Adicciones.

En su opinión, la intención del PP es llegar a un acuerdo con el PSOE en materia presupuestaria, "como ya están haciendo en varios temas". Según apunta, "todavía el Gobierno no sabe lo que es estar en minoría" y los socialistas le van a "ayudar a que no lo sepa en los próximos meses, al menos hasta que pase el Congreso" del PSOE.

Estaban precisa, además, que "hay algunos asuntos de administración pura y dura que no pueden pedirnos que entren en una negociación a cambio de algo", como el hecho de que "la seguridad de los ciudadanos vascos se garantice a través de un relevo generacional en la Ertzaintza".

El portavoz jeltzale censura que "en Madrid es que están acostumbrados a el 'Tú me das esto, yo te doy esto'". "Pues se acabó eso de negociar el traspaso de competencias del Estatuto que ya deberían estar transferidas. Es una ley y lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplirla. ¿Qué pretenden? ¿Cobrarse otra vez los votos del PNV a cambio de más transferencias? Pues no, que Rajoy cumpla la ley", asegura.

Esteban reconoce que, en este momento", personalmente no tiene "ninguna gana" de apoyar las cuentas. "Me gustaría que Rajoy me preguntara: ¿Me apoyas el Presupuesto?. Le diría: No. ¡Me quedaría más a gusto!" Lo digo así de claro porque la actitud que están teniendo no es lógica", manifiesta.

En este sentido, afirma que "se tiene que crear un clima de diálogo" y, aunque "luego no todo saldrá adelante, y en algunas cosas discreparemos, por lo menos que haya un clima de vías abiertas, de diálogo con el Gobierno vasco, de no judicializar la política..." "O entramos en esa dinámica o que no cuenten con nosotros", advierte.

LAS CUENTAS VASCAS SALDRÁN ADELANTE

De este modo, asegura que al PNV no le va "la vida en esto" y está "muy tranquilo". "Insisto: si hoy me viniera Rajoy para que le aprobemos el Presupuesto, aunque evidentemente haré lo que me diga el EBB, pero si dependiera de mí, le daría un no tan rotundo que me quedaría tan a gusto", reitera.

En esta línea, afirma que la necesidad de apoyos para aprobar de las cuentas vascas no influirá en la decisión del PNV en el Congreso. "No vamos a entrar en un cambio de cromos", señala Estaban, convencido de que "los Presupuestos vascos saldrán adelante".