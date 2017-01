Susana Díaz es abucheada entre gritos de "¡No es No!" en Camponaraya (León)

Camponaraya (León), 22 ene (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado hoy el municipio de Camponaraya (León), cerca del límite entre Castilla y León y Galicia, donde ha sido recibida entre abucheos y gritos de "¡No es no!" por varias decenas de manifestantes.

Más de trescientos militantes y simpatizantes socialistas esperaban a Díaz en la Casa del Pueblo, al que se prohibió la entrada a los manifestantes, lo que enervó la protesta.

Díaz, máxima responsable del PSOE en Andalucía, evitó alimentar la polémica y pidió diálogo como fórmula para establecer las relaciones.

El concejal independiente de Camponaraya, Olegario Vega, ha reprochado la visita de Díaz que, como las anteriores de los exministros socialistas José Bono y José Blanco "causan sonrojo y humillación".

En declaraciones a los medios informativos, ha considerado que Díaz "no encarna los valores del socialismo" porque "ha entregado el poder a uno de los partidos más corruptos", y pedido a los políticos locales que se centren en el municipio, "colapsado y estancado", y no en visitas de este tipo "que avergüenzan a los vecinos".

La Plataforma Socialista "Pro Primarias y Congreso Ya!" del PSOE pedía "respeto e imparcialidad" al secretario general del partido en León, Tino Rodríguez, y a su homólogo en la comarca leonesa del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, ante la visita de Díaz, que consideran "un mitin" y no una pulsación de la opinión ciudadana.

La plataforma ha afirmado que ninguno de los esos dos líderes del partido en León "pueden ser jueces", y lamentado que esta visita tenga como fin el de "medir fuerzas" por parte de la corriente que no quiso la opción que propugnaba esta facción del PSOE, la del "No es No", ante la propuesta de facilitar la llegada a la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy.

La plataforma ha aprovechado la visita para volver a solicitar "congreso y primarias cuanto antes".

Susana Díaz ha culminado su visita dos días en Castilla y León, que inició ayer por la mañana en Palencia para mantener encuentros con militantes y cargos, y continuó por la tarde en Salamanca.