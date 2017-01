Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

23/01/2017 - 0:05

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Errejón impide que Iglesias fusione a Podemos con IU"; "Hamon disputará a Valls la candidatura de la izquierda"; "Susana Díaz busca el apoyo del socialismo del norte"; "Tropas africanas llegan entre vítores a la capital de Gambia".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "Los españoles del IS presionan para golpear en la península"; "El socialista francés busca un líder que le salve del desastre" "Errejón busca limitar el poder "monárquico" de Iglesias en Podemos"; "Susana Díaz, recibida en El Bierzo con el "no es no".

LA VANGUARDIA: "El Reino Unido e Israel serán los aliados preferentes de Trump"; "Rajoy no presentará el presupuesto sin un acuerdo previo con el PSOE"; "Valls queda por detrás de Hamon en las primarias del PS francés"; "La deuda mundial se ha disparado un 45% en la última década".

ABC: "Bono oculta que Trillo le facilitó todos los papeles del Yak-42. El día del traspaso de cartera se le entregó un armario con 6.000 folios. El coronel que lo custodiaba desmiente que tuviera que forzarlo: "La capacidad de fabulación del ministro no tiene límites. Yo mismo lo abrí con mi propia llave".

EL CORREO: "Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE: "Patxi López y Susana Díaz deben pactar porque no veo diferencias"; "El Gobierno vasco pagará más a quien ponga su piso en la red pública de alquiler"; "Rajoy pone en duda que haya que limitar los mandatos"; "Pancarta en El Sadar a favor de un violador. Investigan el cartel sobre un agresor de San Fermín".

LA RAZÓN: "Susana Díaz tendrá que dejar la Junta si quiere ser senadora"; "Rajoy refuerza la "operación diálogo" pese al bloqueo de Puigdemont"; "La izquierda apoya al ex ministro rebelde Hamon y castiga a Valls en las primarias"; "La luz subirá hasta 2028 por la deuda eléctrica de la gestión de Soria".