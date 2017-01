Patxi López lamenta los abucheos a Díaz en León: "Esta no es la forma de ser socialista"

23/01/2017 - 10:40

El diputado socialista y aspirante a liderar el PSOE Patxi López ha lamentado este lunes los abucheos que sufrió su "compañera Susana", la presidenta andaluza, Susana Díaz, este domingo en León: "Creo que esta no es la forma de ser socialista".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En un debate en Telecinco, recogido por Europa Press, ha defendido que el proceso de primarias "de ninguna manera" puede llevar al PSOE a un "enfrentamiento fratricida" ni hacer olvidar que todos son socialistas.

No obstante, ha dejado claro que no se plantea alcanzar un pacto con Díaz para llegar al Congreso Federal del PSOE con una única candidatura, como ha vuelto a defender el también socialista vasco Ramón Jáuregui. López ha replicado que él va a defender "el derecho de la militancia a escoger" y ha avisado de que la militancia no vota será "una especie de cierre en falso".

Por eso, ha insistido en que su candidatura irá "hasta el final" pero en que, a su modo de ver, una vez que pase el Congreso, todos deberán hacer esfuerzos para integrar y unir el partido, porque en caso contrario no será fuerte para conseguir la mayoría. Y ha apuntado que él supo unir al socialismo vasco, al decir que fue elegido con un 54 por ciento de los votos y sólo un año después los documentos políticos fueron avalados por un 99 por ciento.

Según ha dicho, él coincide con Díaz en una cosa, en que el PSOE tiene que ser un partido ganador, de mayoría, pero cree que "la disyuntiva es cómo conseguirlo" y ha añadido que él apuesta por "recuperar los principios socialistas de lucha por la igualdad y la justicia social" pero adaptados al siglo XXI.

López ha dicho que él propugna una "propuesta de izquierdas claramente diferenciada de lo que hace la derecha en el conjunto de Europa" pero ha dejado claro que él nunca ha dicho que la Gestora del partido, que es una dirección provisional, se haya ido a la derecha.

Además, ha asegurado que mucha gente le animó a dar el paso para que así se cierre la etapa del enfrentamiento: "Hay mucha gente detrás de la propuesta, aunque quizá no son los que más animan e insultan en las redes".

Preguntado si el no ser licenciado universitario es un lastre en su carrera política y si podría o no llegar a la Moncloa, ha respondido que nunca ha sabido "dónde se estudian las carreras para ser lehendakari o presidente del Gobierno".

López ha insistido en que sería "tremendo" que los militantes del PSC no pudieran votar en las primarias del PSOE y ha avisado de que se estaría lanzando el mensaje de que el PSC no tiene cabida en el PSOE y, por lo tanto, de que Cataluña no cabe en España.

NO QUIERE UNA IZQUIERDA "DE PANCARTA"

Por otro lado, ha dejado claro que él no quiere una izquierda "de pancarta" y ha puesto como ejemplo las propuestas del aspirante a ser candidato del Partido Socialista Francés Benoît Hamon, que ha resultado ganador en la primera vuelta de las primarias.

López ha señalado que sus propuestas son la expresión de un "malestar con políticas que han sido parecidas a las de gobiernos de la derecha". Y ha precisado que le parece muy bien que hable de una renta básica, de más recursos para la educación o más recursos para los refugiados, pero que "hay cosas que hay que pensarse con más cuidado porque a veces uno quiere una izquierda exigente y acaba en una izquierda de pancarta".

EL GOBIERNO DEBE REACCIONAR ANTE LA POBREZA ENERGÉTICA

Por otro lado, ha pedido al Gobierno que "reaccione y ponga los mecanismos oportunos" para acabar con la pobreza energética, pero también para pensar en una política de país que no lastre la competitividad de las empresas por el coste energético que tienen que asumir.

"Sube el precio de la luz porque está subiendo también el beneficio de las eléctricas", ha dicho López, que ha apostado por utilizar las herramientas que existen para redistribuir la riqueza. Preguntado si no podría el PSOE unirse a Podemos y Ciudadanos para tomar medidas para, por ejemplo, reformar los impuestos de la electricidad, ha afirmado: "Habrá que hacerlo".

López ha apostado por utilizar la fiscalidad para redistribuir la riqueza --por ejemplo haciendo que las empresas paguen más por sus beneficios-- y ha afirmado ser "muy crítico" con algunas medidas fiscales de gobiernos del PSOE. "La política fiscal del país ha ido hacia atrás, también en alguna ocasión con gobiernos socialistas", ha señalado.