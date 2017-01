Maroto (PP) sobre la exclusión del español en la web de la Casa Blanca: "Si no es un error, me parece bastante grave"

23/01/2017 - 10:55

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha dicho este viernes que le parecería "bastante grave" la exclusión del español en la página web oficial de la Casa Blanca "si se confirma que no se trata de un error informático".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Si se confirma que no se trata de un error informático, me parece que es llamativo. Es una cuestión bastante grave porque en Estados Unidos la ley no habla de ninguna lengua oficial", ha opinado Maroto en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press.

Por ello, ha asegurado que el Gobierno de Donald Trump "debería exponer los contenidos de su web no solo en inglés y en español, sino quizás en otras lenguas".

En cambio, ha explicado que la situación en España es que el idioma oficial es el español o castellano y que en muchas comunidades hay otras lenguas oficiales, como el euskera, el catalán o el gallego. "Hay que tratar esas lenguas como lo que son y, desde luego, no hablar de políticas de exclusión sino de simultaneidad", ha apostillado, dejando claro que no está de acuerdo con la exclusión del castellano "ni de otras lenguas".