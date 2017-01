El concejal que creó el logo del PP pide recoger en los estatutos que es un charrán y no una gaviota "carroñera"

Bueno, el charrán es muy propenso a las infecciones de piojos, helmintos, ácaros y hematozoos. Además en habitats terrestres, no marinos, se alimenta de gusanos, escarabajos y toda clase de bichos. Si se ve amenazado va y se te caga encima. Por otro lado, no sé qué hay que objetar en contra de la carroña, es un mecanismo de suprevivencia perfectamente válido mientras que el animal especializado y escrupuloso con sus presas tiene menos posibilidades de supervivencia, tanto es así que la gaviota es una especie más exitosa que el charran, su distribución y su número es mayor que en el charrán y éste apenas se deja ver por España, al menos por la peninsula, no puede decirse que sea una especie muy española o ibérica. Además la mayoría de los que comen carne de nosotros son carroñeros, una carroña higiénica, conservada, envasada y con sellos de calidad, pero carroña al fin y al cabo, animales muertos. De todas formas si el hombre quiso hacer un charrán está bien que lo aclare pero que no me venga con clases de zoología, de hecho yo pensaba que era un águila imperial, hitleriana, no una gaviota.