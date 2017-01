González Pons: "La llegada de Trump no es una buena noticia ni para la UE ni para los demócratas del mundo"

23/01/2017 - 12:29

Lleva al congreso del PP la creación de un "ejercito europeo" porque la UE está "más sola" tras las tesis de Trump

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado del Partido Popular y portavoz de la delegación española en Bruselas, Esteban González Pons, ha afirmado rotundo este lunes que la llegada al Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump "no es una buena noticia ni para la Unión Europea ni para los demócratas del mundo".

Así lo ha asegurado el dirigente del PP en un encuentro con periodistas en la sede del partido al ser preguntado si a su formación le preocupa la llegada de Trump a la Casa Blanca, tras sus duros ataques contra la Unión Europea y contra la OTAN, que ve como una organización "obsoleta".

"La llegada de Donald Trump no es una buena noticia. Creo que ver a los Estados Unidos convertidos en los capitanes del proteccionismo y del nacionalismo político no es una buena noticia ni para la Unión Europea ni para los demócratas del mundo", ha recalcado González Pons.

La claridad con la que se ha expresado González Pons contrasta con la prudencia que exhibe el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El propio presidente del Gobierno dijo hace unos días que habrá que juzgar a Trump cuando "comience a asumir sus responsabilidades" y a tomar decisiones.

CREAR UN EJÉRCITO EUROPEO

Asimismo, González Pons ha explicado que ha presentado una enmienda al Congreso Nacional del PP -que se celebra entre los días 10 y 12 de febrero-- promoviendo la creación de un "ejército europeo", en un momento en el "el mundo se está convirtiendo en un sitio cada vez más difícil" y la Unión Europea "cada vez está más sol".

El eurodiputado del PP ha explicado que se trata de "ahorrar dinero en defensa", puesto que las compras y la inversión en investigación se podría hacer de forma conjunta. Por eso, ha dicho que los países de la UE deberían "tender cada vez más a un sistema conjunto de defensa".

"No tiene sentido que tan unidos que estamos para todo, no estemos más coordinados en el área de defensa, todo esto sin perjuicio de nuestra participación en la OTAN", ha subrayado, para insistir en que no se trata de abandonar la Alianza Atlántica sino "compatibilizarla" con ella.

Fuentes de la delegación española en el Parlamento europeo explican que ya existe un Eurocuerpo en defensa que está "funcionando bien" pero se trata de avanzar en ese camino de unión para ser más eficaces y más responsable de la propia seguridad de Europa, sobre todo en un momento en que Estados Unidos podría "replegarse", apostillan las fuentes consultadas.

De hecho, y ante los mensajes que ha ido dando estas semanas Donald Trumps, fuentes del PP en Bruselas ven su llegada a la Casa Blanca como un "desastre", si bien confían en que cuando eche a andar su mandato se impongan los pesos y contrapesos y el 'efecto Trump' se diluya.