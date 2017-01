Pagazaurtundúa acusa a Puigdemont de "mentiras" y "propaganda" para ir al Parlamento Europeo

Madrid, 23 ene (EFE).- La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa acusó hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de valerse de "mentiras" y "propaganda" para organizar mañana un acto en el Parlamento Europeo (PE) para hablar de "un referéndum ilegal, que no solo es malo para España sino para toda la Unión Europea".

En una entrevista con Efe, la vicepresidenta del Grupo de la Alianza de Liberales y Socialdemócratas Europeos (ALDE) en el PE denunció que tres eurodiputados catalanes (Ramón Tremosa, José María Terricabras y Jordi Solé) organizadores del acto "a título personal" usaron de forma "irregular" el logotipo de ALDE para difundir la convocaría del acto, aunque solo el primero pertenece a ese grupo.

"Normalmente, se pone el logo cuando el grupo financia un evento, pero no es el caso, y lo habían puesto para dar una apariencia de mayor respetabilidad. Es un truco más, del mismo modo que suele ser bastante estafa cuando dicen que no acatan las leyes o las sentencias judiciales", afirmó Pagazaurtundúa, portavoz también de Unión Progreso y Democracia (UPYD) en el PE.

Para la exdiputada vasca, "estamos ante un caso muy grave de populismo y de patología política bastante evidente, muy avanzada", ya que incluso han "mentido" en el currículum de Puigdemont, así como en los de Oriol Junqueras y Raúl Romeva, que también está previsto que participen en el acto convocado en el PE.

"Espero -dijo- que no sean recibidos con normalidad por parte de los lideres del Parlamento Europeo, que no llegue a tanto el descaro de las mentiras que ponen en la pura propaganda que han desarrollado para ir. Han mentido incluso sobre su propio currículum, han puesto que son ministros de un país que no existe. Es muy disparatado".

Para Pagazaurtundúa el secesionismo es "populismo", y consideró que hay que tomar más en serio algo que, a su juicio, es "tremendamente grave para el Estado de derecho" como "hablar de que se va a hacer un referéndum ilegal", ya que "no solo es malo para España sino que es malo para toda la Unión Europea".

Mañana, insistió, "gente que miente sobre su currículum, que miente sobre lo que es Cataluña va a hablar a favor de un referéndum ilegal, va a hablar de cometer un delito y esto a base de que lo repitan, y lo repiten porque tienen muchos medios para poderlo difundir, va apareciendo normal y es absolutamente disparatado".

"Siempre van al límite de lo posible, juegan, y es muy grave no respetar el espíritu de las leyes. Las personas que tienen una responsabilidad publica tiene las responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, no de saltárselas y decir además en diferido que van a cometer delitos en contra de la legalidad vigente", dijo.

Pagazaurtundúa lamentó que "muchos diputados, muchos gobiernos sean capaces de darse cuenta de los populismos de extrema derecha o de extrema izquierda y, sin embargo, el populismo de tipo nacionalista les pase más desapercibido".

"En España -continuó- llevamos muchas décadas soportando el populismo del secesionismo catalán o del vasco, y tienen rasgos populistas claros, de despreciar la ley o de utilización de los sentimientos para convertirlos en sentimentalismo instrumental".

Los nacionalistas vascos y catalanes "llevan muchos años, antes de que apareciera la palabra populismo, siendo populistas", afirmó.

Papazaurtundúa recordó, por último, que el acto de mañana en la Eurocámara no tiene el respaldo del grupo ALDE, como dejó claro el presidente del mismo, el belga Guy Verhofstadt, en un comunicado.