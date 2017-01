Montserrat dice que Puigdemont "se equivoca" acudiendo al Parlamento Europeo

Bruselas, 23 ene (EFE).- La ministra española de Sanidad, Dolors Montserrat, señaló hoy en Bruselas que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "se equivoca de foro y de día" al programar mañana una conferencia en el Parlamento Europeo para explicar su proyecto independentista para Cataluña.

"Europa es un espacio de unión, de cohesión, de crecimiento y de construcción juntos. No es justamente Europa un espacio de desunión", declaró Montserrat a la prensa tras participar en un foro sobre derechos sociales organizado por la Comisión Europea, al que acudió "por la invitación" de su presidente, Jean-Claude Juncker, y de la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen.

Preguntada por la prensa, la ministra española criticó que Puigdemont no acudiera a la conferencia de presidentes autonómicos la semana pasada y que ofrezca una ponencia en la Eurocámara una semana después.

"El presidente Puigdemont estaba invitado por el presidente (Mariano) Rajoy para que estuviera en la conferencia de presidentes la semana pasada para defender los intereses y los problemas reales de los catalanes (...) y no fue. Aquí no es invitado y viene y donde es invitado no va", resumió la ministra.

Montserrat -que también se citará en Bruselas con el comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis, con el de Energía, Miguel Arias Cañete, y con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani- llamó a Puigdemont a "que se anime a volver a entrar en la conferencia de presidentes (...) por el bien de los catalanes y del resto de los españoles".

"El Gobierno de España tiene la mano tendida a todos los catalanes. Nosotros somos gobierno de todos los catalanes y damos diálogo a todos los catalanes. Tenemos la mano tendida al president de la Generalitat (...) y a toda la Generalitat", agregó la titular de Sanidad.

La ministra solicitó al presidente de la Generalitat "que no nos deje abandonados a los catalanes, que no nos arrincone a los catalanes y que defienda los intereses de los catalanes en la conferencia de presidentes, que es ahí donde se le esperaba".

Puigdemont, junto con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, acudirán mañana a la capital comunitaria para explicar en una conferencia en la sede del Parlamento Europeo a las 19.00 hora local el proceso soberanista de Cataluña.

Será el único acto de la agenda de los ponentes, que no han solicitado entrevistas con ningún cargo de la Comisión Europea, el Consejo Europeo o el Parlamento Europeo.