Las similitudes y diferencias entre los Podemos que quieren Iglesias, Errejón y los anticapitalistas

Con todos mis respetos gato. Dime un país donde este ese economía planificada funcionando. Yo no he dicho que no se puedan fabricar coches ni móviles lee mi comentario, yo digo si viven en este mundo o en una comuna que entonces los consideraría auténticos anticapitalistas. De verdad a ti no te sorprende que una persona que se considera anticapitalista acumule propiedades? contéstame con sinceridad. gracias