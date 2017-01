Méndez de Vigo: La decisión de EE.UU no detendrá la difusión del español

Madrid, 23 ene (EFE).- La decisión de retirar la información en español en la web de la Casa Blanca "no es una buena noticia" pero "no detendrá ni pondrá en peligro la difusión imparable" del idioma, ha asegurado hoy el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

La versión en español de la web de la Casa Blanca desapareció ayer en internet poco después de que el nuevo presidente del país, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

Méndez de Vigo considera, según una nota de su departamento, que la decisión "no es una buena noticia ya que el conocimiento y uso de diferentes idiomas en una sociedad es algo que sirve para vertebrar a un país y demuestra la riqueza cultural de una nación, tal y como sucede en España".

"En EE UU hay 50 millones de hispanohablantes y el español es una lengua que, durante siglos, ha ayudado a cohesionar la multicultural sociedad norteamericana", precisa Méndez de Vigo.

El ministro está "convencido" de que la medida "no detendrá ni pondrá en riesgo la difusión imparable" del español en Estados Unidos "y en el mundo entero" porque es "la lengua con mayor crecimiento en EE UU y que durante muchos siglos ha servido para enriquecer la cultura y la sociedad de muchos países de toda América".

Méndez de Vigo ha recordado que la web del Gobierno de España (www.lamoncloa.gob.es) "facilita la información en castellano, euskera, catalán, gallego, valenciano y, también, en inglés".