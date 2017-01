Pablo Iglesias quiere reunir el miércoles a Errejón, Urbán y otros equipos para empezar a "buscar la unidad"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a convocar a una reunión este miércoles al secretario político, Íñigo Errejón, al anticapitalista Miguel Urbán, y a representantes de otros equipos que han presentando propuestas para remodelar el partido, para intentar "buscar la unidad" antes de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II del 11 y el 12 de febrero, según han confirmado a Europa Press fuentes del equipo del líder del partido morado.

Podemos ha arrancado este lunes la fase de negociaciones para explorar acuerdos entre los diferentes equipos que han presentado borradores de documentos políticos, organizativos, éticos y de igualdad para refundar el partido. El plazo finaliza la medianoche del día 1 de febrero, ya que el día 2 deberán publicarse las propuestas definitivas y las candidaturas a la dirección vinculadas a éstas.

En la primera fase de presentación de borradores, los tres principales equipos que compiten en este proceso han presentado sus propias propuestas, que difieren o se acercan en función de las temáticas y los casos. Así, mientras que en lo político 'pablistas' y 'anticapitalistas' están más cerca, en lo organizativo son más las coincidencias entre el equipo de Miguel Urbán y el de Errejón.

Aunque cada uno ha optado por poner sobre la mesas sus ideas, los tres equipos han manifestado su intención de buscar acuerdos para intentar pactar la estrategia política, el nuevo modelo organizativo, el código ético y la propuesta de feminismo que saldrá del congreso de febrero.

Sin embargo, quién más hincapié ha hecho los últimos días en la necesidad de "buscar la unidad" ha sido Iglesias. "Si estamos divididos no somos útiles", afirmó el líder el viernes, lanzando un claro mensaje a Errejón, quien tiene como una de sus prioridades políticas conseguir que Podemos sea "útil" en la nueva etapa que afronta el partido tras Vistalegre II.

ERREJÓN: "NO VALE CUALQUIER ACUERDO"

Por su parte, los 'errejonistas' también quieren explorar un pacto con el resto de equipos, pero afrontan estas negociaciones con la convicción de que "no vale cualquier acuerdo". Además, condicionan cualquier entendimiento a un pacto sobre la estrategia política, ya que consideran esta propuesta fundamental.

Desde el equipo de Errejón, reconocen a Europa Press que los 'pablistas' se han movido "en algunas cosas" de sus planteamiento iniciales y han asumido propuestas que en 'Recuperar la ilusión' ven con buenos ojos, como por ejemplo, el blindaje de Podemos ante posibles propuestas de fusión con otras organizaciones, como puede ser Izquierda Unida.

Sin embargo, también admiten que todavía están lejos en algunas cuestiones, como en lo que tiene que ver los poderes plebiscitarios que Iglesias quiere conservar como secretario general --la competencia de convocar consultas, que tanto 'errejonistas' como anticapitalistas piden retirarle--, o la Comisión de Garantías.

Los anticapitalistas también arrancaron el camino hacia Vistalegre II con la convicción de presentar sus propios documentos y candidatura a la dirección, aunque sin haber descartado acuerdos con otros equipos. Además, cuentan con el precedente de las primarias de la Comunidad de Madrid, en las que se fusionaron con la candidatura 'pablista' de Ramón Espinar.

Ninguno de los equipos que compite en este proceso se atreve a prever a día de hoy las posibilidades de éxito o fracaso de un posible acuerdo que evite la batalla en la asamblea presencial que se celebrará a mediados de febrero.

IGLESIAS NO LIDERARÁ SI NO GANAN SUS PROPUESTAS

Lo que Iglesias sí ha dejado claro es que si finalmente no hay acuerdo en las propuestas para renovar los estatutos y la línea política de Podemos y su equipo y el de Errejón presentan candidaturas diferenciadas para conformar el Consejo Ciudadano Estatal --el máximo órgano de dirección entre asambleas--, él no seguirá liderando el partido en el caso de que sus documentos y la lista asociada a ellos no sean los más votados.

Las candidaturas a la Secretaría General son las únicas que se votan por separado. Sin embargo, Iglesias ha avanzado que aunque gane esta votación --como pasará con toda seguridad, porque ni Errejón ni ningún otro de los principales dirigentes de Podemos que se ha postulado-- no seguirá liderando el partido si no ganan también sus propuestas.

"Si vamos en listas separadas y la lista de Errejón tiene más votos, el líder debe ser él", ha enfatizado este lunes en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, a pesar de que el secretario político haya afirmado que no quiere postularse para ocupar la Secretaría General.