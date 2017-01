La Policía apaga en un trimestre 400 hogueras de las prostitutas de Marconi

Madrid, 24 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid trata de revitalizar el área empresarial del polígono Marconi, donde se ejerce la prostitución, además de remitir a la zona patrullas policiales "permanentemente" que han identificado en el último trimestre a 559 personas y apagado 401 hogueras a las prostitutas.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha ofrecido estos datos en la comisión municipal del ramo cuando la edil del PP Inmaculada Sanz le ha preguntado por las actuaciones en esta zona y ha afeado la dejadez con la que se enfrenta Ahora Madrid a los problemas que genera la prostitución a los vecinos.

Tras señalar que la situación es "realmente compleja" y que la vía policial no basta para abordar la prostitución -porque las mujeres se han desplazado a Marconi desde la Casa de Campo o la calle Ballesta-, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias ha señalado que no es cierto que el equipo de Gobierno de Manuela Carmena no remita policía a esa zona.

De hecho, según ha explicado, en turnos de mañana y de tarde hay una patrulla permanente en la colonia Marconi y por la noche trabaja una en la zona de forma "intermitente", que colabora además en la extinción las hogueras con que las prostitutas tratan de entrar en calor, uno de los principales problemas de convivencia reseñados por los vecinos, ha relatado el edil.

La Policía Municipal colabora con los servicios de limpieza en la extinción de las hogueras en dos intervenciones diarias -una a las 21.00 horas y otra a las dos de la madrugada-, además de controlar a las personas que suministran a las mujeres la madera con las que las hacen.

Además de esta tarea, en el último trimestre la Policía Municipal ha hecho controles a 498 vehículos, ha realizado 274 controles de alcoholemia, ha detenido a 4 personas y ha interpuesto 18 denuncias de tráfico, según los datos ofrecidos hoy por el edil.