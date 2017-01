González Pons ve la charla de Puigdemont en Bruselas como un "mitin" sobre el referéndum que hay que "desenmascarar"

24/01/2017 - 12:20

El eurodiputado del PP y portavoz de la delegación española en Bruselas, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que la visita al Parlamento Europeo del Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para dar una conferencia es una "gran operación de propaganda" que, a su juicio, "hay que desenmascarar" tanto como se pueda.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, el eurodiputado ha reconocido que le escribió un correo a sus compañeros 'populares' para explicarles la postura del PP de España acerca del "mitin" que Puigdemont va a ofrecer en la sede europea.

"Les he dicho que yo no voy a ir, y que en la medida de lo posible, le ruego que ellos no acudan porque no sea mala interpretada su presencia en ese acto como un apoyo del Partido Popular Europeo a un proceso de desmembramiento de un gran Estado de la Unión", ha dicho.

En ese contexto, González Pons ha afirmado que no se trata de un acto del Gobierno catalán sino que, a su modo de ver, "es un mitin de Juntos por el Sí" y se ha preguntado cómo un acto así lo puede pagar la Generalitat.

"BREXIT" CATALÁN

Asimismo, ha señalado que, desde Bruselas, el desafío independentista de Cataluña se está viendo como "otro Brexit". "Aquí lo que se lee es que Cataluña quiere salirse de España, salirse de la UE y salirse del mercado único", ha lamentado.

Preguntado por las declaraciones del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en las que califica de "legítima" la conferencia de Puigdemont, González Pons se ha limitado a decir que Bruselas acoge "actos de extrema derecha todos los días y es legítimo que se organicen" porque sino "estarían prohibidos".

"Se organizan constantemente actos que acaban no de una manera muy favorable para la UE y es legítimo. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas. En este caso lo que intento es que no se disfrace de lo que no es", ha añadido. A su modo de ver, lo que intenta Puigdemont y sus socios de Juntos por el Sí es "hacer pasar por interés de Bruselas lo que en el fondo es una charla" que podía haberse celebrado en cualquier otra parte.