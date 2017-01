Feijóo propone a la oposición pactar el experto de Galicia para la comisión de financiación autonómica

24/01/2017 - 13:32

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha buscado este martes el acuerdo con la oposición, a la que ha trasladado varias propuestas concretas en distintas áreas como demografía, lucha contra la violencia machista y financiación autonómica. De hecho, ha planteado a todos los grupos de la Cámara pactar el experto llamado a representar a Galicia en la comisión que, en un mes, empezará a trabajar para diseñar un nuevo modelo de financiación.

En una comparecencia en la que ha hecho balance de la reciente Conferencia de Presidentes, Feijóo ha anunciado que el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, contactará con los grupos de O Hórreo para intentar llegar a un acuerdo sobre el nombre de la persona que debe representar a la comunidad en esta comisión de trabajo --cada autonomía aportará un experto-- encargada de realizar un informe que después analizará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En segundo lugar, Feijóo ha recuperado un ofrecimiento planteado en una sesión de control anterior: que la oposición se sume al trabajo que está realizando el Observatorio Demográfico, con el fin de sentar las bases de un pacto social y económico que sustente una ley de impulso demográfico, y que permita una postura de país que aportar en la estrategia estatal que se prevé elaborar para enfrentar este reto.

Al tiempo, se ha comprometido a comparecer en la Cámara cada vez que haya una Conferencia de Presidentes y ha anunciado que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hará lo propio cuando se produzca la comisión de seguimiento semestral.

En cuarto lugar, ha anunciado que el PPdeG buscará una postura conjunta también para afrontar la lucha contra la violencia machista. Con tal fin, los populares han presentado una enmienda a una iniciativa que este mismo martes defenderá el BNG en la Cámara, con el objetivo de obtener un acuerdo conjunto que trasladar a la comisión que abordará específicamente esta cuestión en el Senado.

En cuanto a la respuesta de la oposición, todos los grupos le han agradecido su comparecencia en O Hórreo, aunque también le han echado en cara que no acudiese antes de la cita de Madrid. El grupo más favorable a sus propuestas ha sido el PSdeG, si bien su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha advertido que el consenso debe partir de los criterios de financiación, no solo en un nombre. También le ha exigido "una cifra" sobre la mesa.

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha proclamado que Galicia necesita 2.650 millones de euros más y ha pedido a Feijóo que "no se cierre puertas" y que reivindique la posición de Galicia como "nacionalidad histórica". "Galicia no es una provincia ni una región", ha advertido, mientras su homóloga en el BNG, Ana Pontón, se ha reafirmado en su defensa del concierto y ha exigido a Feijóo que no baje a Galicia "del tren de las naciones", reclamando una negociación bilateral.

El presidente ha replicado que mantendrá las "relaciones bilaterales" con el Gobierno y, como ejemplo, ha avanzado que la semana que viene se reunirá con tres ministros, pero ha insistido en que las cuestiones que afectan a "todos" en España deben ser abordadas en un marco multilateral.

