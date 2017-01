El PP acusa al PSOE de apoyar la renta mínima de los sindicatos para "quedar bien" y le reta a llevarlo a Presupuestos

24/01/2017 - 13:36

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha afeado este martes al PSOE su intención de apoyar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por los sindicatos para establecer una renta mínima para todos los ciudadanos sin ingresos sólo para "quedar bien" y le ha animado a plantear esta medida en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha censurado a los socialistas que vayan a dar su apoyo a una medida que afecta a unas cuentas públicas que "no quieren aprobar" y les ha emplazado a definir ya "lo que quieren" y a salir del "no es no".

NO TODO LO SOCIALMENTE DESEABLE ES ECONÓMICAMENTE POSIBLE

El dirigente 'popular' ha señalado que está "muy bien" presentar iniciativas que pretenden incrementar el gasto social, pero hacerlo cuando no van a respaldar los próximos Presupuestos "no tiene ni pies ni cabeza". "Que lo planteen de forma seria en el ámbito del debate presupuestario, no como una iniciativa coyuntural para quedar bien con determinados grupos sociales", ha insistido.

En todo caso, ha querido dejar claro que "no todo lo socialmente deseable es económicamente posible" para cuestionar la renta mínima que promueven UGT y CC.OO., que cifran en 11.000 millones de euros, cuando los Presupuestos para el próximo ejercicio cuenta ya con un acuerdo que limita los gastos.

"Los gastos comprometidos del Gobierno prácticamente son del 85% de los Presupuestos, con lo que sólo hay un crédito disponible de 20.000 millones de euros", ha expuesto Hernando para apuntar que si alguien propone que para 2017 hay que dedicar 11.000 millones a la renta mínima, se tendría que suprimir partidas destinadas a la obra pública, a la investigación o a la educación.

"UNO NO PUEDE INVENTARSE CADA DÍA MÁS GASTO"

"Uno no puede pretender inventarse cada día más gasto en distintas materias en un marco económico en el que la recaudación de las administraciones públicas está 20.000 millones de euros por debajo de 2007", ha insistido.

Ahora, según ha defendido Hernando, tras el acuerdo sobre el techo de gasto que el Gobierno alcanzó con el PSOE y Ciudadanos, de lo que se trata es de determinar cómo destinan esos fondos. "Si hemos hecho lo más difícil (el límite de gasto), debería haber una cuerdo sobre lo que es más fácil", ha apuntado, porque de lo contrario, los Presupuestos para 2016 serán de nuevo prorrogados y las comunidades autónomas dejarán de percibir 4.000 millones de euros más.