Verstrynge se declara no culpable en el juicio por agresión a un policía durante una marcha por la República

Cuestiono las malas formas de los podemitas. ¿Y los otros? Parecen una organización criminal y hay código penal que no se aplica, porque controlan el poder judicial. Lo cual a los ciudadanos nos convierten a los que pagamos impuestos en cooperadores necesarios de organización criminal. La pena para cualquier ciudadano desde la modificación del código penal del PP, me parece que es cadena perpetua revisable, mi único eximente es que por lo menos no voto. Luego que alguien me venga con los cuentos de que esto es una democracia. Ah, yo lo tengo claro es mi delito, pago. Pero tampoco me puedo negar, por el poder coercitivo de la ley. ¿Que hago?



Sino quiero ser un delincuente me voy a tener que ir. Nos están manchando de sangre y de mierda las manos, a mi me da asco. Y encima estamos en un país que la mayoría del electorado no ha votado ni la constitución, por que no se ha revisado. Que por cierto, yo votaría en este caso y no en elecciones de partidocracias. Que no a la constitución.