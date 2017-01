El PP llama a defender el español en las webs de los ayuntamientos catalanes, no sólo en la de la Casa Blanca

24/01/2017 - 14:10

Levy aconseja a Puigdemont que no gaste dinero en "fotografías de la nada" que es lo que, en su opinión, obtendrá en la Eurocámara

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido este martes a todos los que lamentan la ausencia del español en la web de la Casa Blanca que se muestren igual de preocupados cuando el castellano desaparece de las páginas de ayuntamientos catalanes.

Levy ha dejado claro que le parece un error el cambio en la web de la Casa Blanca, y que espera que "sea enmendado" porque en Estados Unidos viven 52 millones de hispanohablantes, pero ha lamentado que "algunos líderes políticos se quejan" cuando hace algo así el nuevo presidente norteamericano y no cuando lo hacen ayuntamientos catalanes.

No obstante, cuando se le ha preguntado por las críticas por el hecho de que la web del Congreso esté disponible en inglés pero no en catalán o en euskera, se ha limitado a responder que hay que "trabajar en la cooficialidad" porque es una riqueza del patrimonio y ha vuelto a referirse a Estados Unidos y sus 52 millones de hispanohablantes: "Hay que hacer normal en la vida política lo que es normal en la calle".

CONFERENCIA DE PUIGDEMONT EN BRUSELAS

Por otro lado, Levy ha dicho que el presidente catalán, Carles Puigdemont, "haría bien en gastar menos dinero" en conseguir "fotografías de la nada", que es lo que a su juicio obtendrá este martes en el Parlamento Europeo, y dedicar partidas a resolver los problemas de los catalanes.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Levy ha afirmado que el hecho de que la Generalitat haya gastado más de 120.000 euros en publicidad en diarios europeos "es la máxima demostración" de que su campaña institucional por el referéndum, que es esencial en su estrategia, es "fallida", porque "no les mira nadie, no les escucha nadie" y "no tienen ningún apoyo internacional".

"El proceso independentista no sólo no es democrático y no tiene jurídicamente ningún amparo, sino que además internacionalmente no tiene ninguna repercusión, ningún eco y ningún apoyo, así que deberían dejar de tomar el pelo a los catalanes y dedicar a otra cosa los recursos públicos", ha remachado.

LA CONSEJERÍA DE ROMEVA "NO CONSIGUE ABSOLUTAMENTE NADA"

Al margen de esos 120.000 euros, Levy ha subrayado el presupuesto de 18 millones de euros con que cuenta la Consejería de Asuntos Institucionales y Exteriores de Raül Romeva, que "no consigue absolutamente nada".

Y es que Levy está convencida de que la conferencia que dará Puigdemont en el Parlamento Europeo sólo sirve para que los independentistas hablen "entre ellos". A la espera de saber quién acude a escucharle, se ha preguntado qué imagen dará Cataluña si quienes están allí son eurodiputados del Frente Nacional francés o del adalid del 'Brexit' Nigel Farage. Es más, ha dicho que éstos están "en un proceso paralelo" al de Puigdemont.

Mientras Puigdemont acudirá a Bruselas a defender su propuesta de referéndum de independencia, la dirigente 'popular' ha afirmado que la "operación diálogo" emprendida por el Gobierno es "con la sociedad catalana" porque cree que, ante el "engaño" de la Generalitat, los catalanes deben ver "que hay un Gobierno que se preocupa por sus problemas".

De hecho, cree que así se demostró en la Conferencia de Presidentes y ha criticado que Puigdemont prefiera hablar con la CUP o ir "a Bruselas a hablar entre ellos" que acudir a esa cita en la que se abordaron temas como la financiación autonómico, el pacto educativo o la violencia de género.