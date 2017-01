Alexandra Fernández confía que de Vistalegre II "salga lo mejor" para Podemos y la confluencia con Galicia

24/01/2017 - 14:23

La diputada de En Marea Alexandra Fernández, ha mostrado su deseo de que de la II Asamblea Ciudadana de Podemos, que tendrá lugar en Madrid los días 11 y 12 de febrero, "salga lo mejor" para el proyecto de Podemos, "y que contribuya también a la confluencia en Galicia".

VIGO, 24 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado este martes en una rueda de prensa en Vigo, donde ha descartado entrar a evaluar el debate abierto entre secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, y el líder del partido, Pablo Iglesias, y se ha limitado a trasladar su "respeto máximo" al mismo.

"No puedo hacer una valoración como En Marea porque es diversa y cada uno tendrá su opinión; y no participando dentro de Podemos, pero sí manteniendo una alianza fraterna con el resto de compañeros de Podemos, no me corresponde a mí meterme en los debates internos de esa organización", ha rematado.