Rajoy pide a Puigdemont aceptar su mano tendida y no "abrazar la radicalidad"

Madrid, 24 ene (EFE).- El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha emplazado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los partidos independentistas a aceptar su mano tendida para buscar el diálogo en Cataluña, en vez de "seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo".

Rajoy ha lanzado este mensaje a Puigdemont durante su intervención en el Foro ABC celebrado en el Casino de Madrid, en la que ha subrayado que su disposición al entendimiento en Cataluña es "sincera y leal".

"Mi mano sigue tendida. Y me atrevería a decir que a algunos responsables políticos de Cataluña, y creo que a todos, les iría mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo", ha asegurado Rajoy.

Ante la insistencia de Puigdemont en celebrar un referéndum de autodeterminación en 2017, Rajoy ha advertido de que "en España se cumplirá la ley, que es tanto como decir que se cumplirá la voluntad de los españoles".

A su juicio, su voluntad es atender las demandas de los catalanes en "la medida de lo posible", pero ha hecho hincapié en que no dará "un solo paso que menoscabe la igualdad de todos ante la ley".

"Dialogaré todo lo que tenga que dialogar sobre lo que se me plantee, pero no sobre lo que no me pertenece", ha añadido el presidente del Ejecutivo, quien ha recordado que "quien quiera cambiar la Constitución, tiene a su disposición los mecanismos legales para hacerlo".

Rajoy ha pronunciado estas palabras coincidiendo con la presencia de Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en Bruselas para participar esta tarde en un acto en la sede del Parlamento Europeo para exponer sus planes de convocar la consulta independentista.

El jefe del Gobierno ha admitido que "el mayor reto" que encaran los españoles es "sin duda, el desafío a la unidad de la nación y de la soberanía nacional".

Ante ello, Rajoy se ha comprometido a seguir velando por "el bienestar de los españoles y ello incluye a los siete millones que viven en Cataluña".