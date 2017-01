Manuel Baena (IU), exculpado en el caso Edu, acusa a la Policía de "crear un castillo de arena" contra él

24/01/2017 - 15:36

El exalcalde de Puente Genil (Córdoba) y exparlamentario andaluz de IU, Manuel Baena, que ha sido exculpado por el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba en relación al supuesto fraude en los cursos de formación financiados con subvenciones de la Junta de Andalucía e investigados en el marco de la operación 'Edu Centro', ha acusado a la Policía Nacional de "crear un castillo de arena" contra él "sin base ninguna".

CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)

En este sentido y en rueda de prensa en la sede provincial de IU en Córdoba y respaldado por el coordinador provincial de la formación, Pedro García, el exalcalde pontanés ha señalado que fue objeto en su momento, en marzo de 2015, de "acusaciones infundadas" que causaron un importante "menoscabo" a su figura pública y también a la imagen de su organización, de la que se desvinculó voluntariamente de forma cautelar para no dañarla, a la vez que renunció con anticipación a ser de nuevo parlamentario andaluz, si es que era reelegido.

Precisamente, Baena, al igual que García, entiende que su imputación hace casi dos años fue consecuencia de "una maniobra política para que IU también estuviera implicada en esta causa", en el marco de las elecciones autonómicas, y como resultado también de que "el ministro del Interior creó bandas de policías para perseguir a la oposición", lo cual, según ha señalado el exparlamentario andaluz, "no le vendría mal" al PP y también al PSOE, que le quería "convertir en un cadáver político".

De hecho, Baena cree, aunque reconoce no tener pruebas, que el PSOE estuvo detrás, mediante la entrega de "papeles" a la Policía, de la actuación contra él por parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, no comprendiendo Baena cómo pudo ser "tan torpe" dicha unidad policial para no ver lo que ahora ha determinado el citado juzgado, que no había causa contra él.

La Policía, a juicio de Baena, debe dar explicaciones sobre su actuación contra él y, según ha anunciado, por su parte, Pedro García, en IU están estudiando "pedir responsabilidad patrimonial por todo lo ocurrido en este proceso", en el que, más allá del "daño moral y personal" causado a Manuel Baena, "que ya es irreparable", está también el "daño causado a la organización en Puente Genil".

En concreto, Baena ha sido exculpado por el juzgado en relación con posibles irregularidades respecto al uso dado a una subvención de 49.290 euros concedida en su día para un curso impartido por la empresa municipal Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, que presidió el propio Baena cuando fue alcalde.

Fue en marzo de 2015 cuando agentes de la UDEF de la Policía Nacional detuvieron e imputaron a diversas personas en nueva fase de la citada operación 'Edu Centro', en torno al supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía y que supusieron la continuación de la denominada operación 'Edu Costa', del mes de febrero de ese mismo año.

Los agentes de la UDEF tomaron declaración entonces, entre otros, al que en aquel momento era el número cuatro de la candidatura de IU por Córdoba al Parlamento andaluz y ya exalcalde de Puente Genil, Manuel Baena, en relación con posibles irregularidades con una subvención de 49.290 euros.

Baena anunció entonces que renunciaría a volver a la Cámara autonómica, donde ya fue diputado regional, si resultase elegido el 22 de marzo de 2015, lo que no ocurrió, y si fuese imputado por el juez en el marco de la operación 'Edu Centro', pidiendo también Baena su baja cautelar voluntaria de militancia en IU, organización a cuya disposición se ha puesto este martes, "para lo que quieran", según ha subrayado.