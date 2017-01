El ex marido de Ana Mato sobre los 2.700 euros que le pagó Correa en fiestas: "Eran simplemente unos globos"

Según la documentación eran 669 euros en 2001 y 1.996 euros en 2002

El acusado ha añadido que seguramente ni le costó dinero a Correa

Argumenta que Ana Mato no estaba al corriente de todos estos regalos

Entre 2000 y 2004 se calcula una cantidad de 31.580 euros en 'regalos en forma de servicios turísticos'. Imagen: Reuters.

El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda ha reconocido ante el tribunal del caso Gürtel que Francisco Correa le regaló la decoración de fiestas de cumpleaños de sus hijos y también viajes, pero no por su condición de político sino debido a la amistad que les unía, y ha añadido que su ex esposa Ana Mato no estaba enterada de ello. Correa reconoce los regalos a Ana Mato.

"Era simplemente una cuestión de unos globos", ha dicho sobre las fiestas de cumpleaños en las que Correa se gastó, según la documentación incautada a la trama, 669 euros en 2001 y 1.996 euros en 2002.

El acusado ha añadido que seguramente ni le costó dinero a Correa: "Creo que en ese sentido, lo que decía (Correa) es: 'Venga, se decora'... y en algún caso ni costó dinero a él. Dice: 'Lo decoro, hacemos una pequeña decoración y ya está'. Ha explicado que Correa no le pidió nada a cambio de esa decoración de los cumpleaños, lo mismo que en el caso de los viajes que pagó Pasadena, la agencia de viajes de la trama, a él y su familia.

"Tengo que reconocer que en algún momento puede que algún viaje no lo abonara", ha afirmado Sepúlveda para explicar que se trata de viajes que a Correa le salían gratis por tener una agencia. "¿Se los regalaba a usted en atención a su cargo o en condición de amigo?", le ha preguntado entonces su abogado, a lo que ha respondido: "Entiendo que por la amistad que teníamos", y ha agregado que "nunca" le pidió "ninguna cosa por los viajes estos".

Preguntado si Ana Mato estaba al corriente de estos regalos, ha dicho no. "Le decía que lo haría, sacaba los billetes, se los daba y punto".

Sepúlveda ha asegurado que él siempre se encargaba de organizar los viajes familiares y que normalmente acudía a la agencia Pasadena porque era la que tenía más a mano, ya que era también la que organizaba los viajes del PP. Según la Fiscalía, las empresas de la red Gürtel pagaron varios viajes a Sepúlveda, entre ellos parte de un viaje a Disneyland París en 1998 y otro a Dublín un año después a Ana Mato.

Por estos hechos, considera a Mato "partícipe a título lucrativo" por haberse beneficiado de "regalos en forma de servicios turísticos" de la trama Gürtel entre los años 2000 y 2004 por una cantidad de 31.580 euros entre billetes de avión, tren y alquiler de coches y alojamiento en hoteles de España y del extranjero.

Tanto estos regalos como otros pagos en dinero a Sepúlveda, sostiene anticorrupción, respondieron a su condición de senador y de alcalde o en atención a su posible intermediación en adjudicaciones públicas.

Estos regalos a la familia Sepúlveda-Mato fueron "tanto desplazamientos en medios de locomoción (avión, tren y alquiler de vehículos) como alojamientos en establecimientos hoteleros en España y en el extranjero y otros servicios turísticos".

Sepúlveda se enfrenta a una petición fiscal de 15 años y 4 meses de prisión por haber recibido presuntamente de la trama Gürtel en seis años 546.457 euros. Según la Fiscalía, la mayor parte de esa cantidad la recibió en dinero, pero también le pagaron a él y a su familia viajes y fiestas de cumpleaños.