Rajoy dice que Puigdemont recibe en Bruselas el trato que se "merece" si no van autoridades a su conferencia

24/01/2017 - 17:37

Cree que al presidente catalán le iría "mejor" si aceptará el diálogo que le ofrece "en vez de seguir abrazado a la radicalidad"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a recibir en Bruselas el trato que se "merece" ante la previsible ausencia de autoridades europeas en la conferencia sobre el referéndum de independencia que pronunciará en una sala del Parlamento Europeo a las 19.00 horas.

En la conferencia-coloquio organizada por ABC-Deloitte, Rajoy ha señalado que Puigdemomt tiene "perfecto derecho a ir" a la Eurocámara, pero ha dicho desconocer si ya ha dado o no esa charla. "Realmente no sé si la dio o no la dio. Realmente no tiene ningún sentido.

Lo que es evidente es que al señor Puigdemont le han dado el trato que se merecía y punto", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado al ser preguntado si el Gobierno se ha movido para evitar la presencia de autoridades europeas en la conferencia de Puigdemont en el Parlamento Europeo. El portavoz de la delegación española en Bruselas, Esteban González Pons, envió una carta a los eurodiputados del PPE pidiendo que no asistan porque su presencia podía interpretarse como un apoyo al referéndum.

EL IMPERIO DE LA LEY "VIGENTE SIEMPRE"

Ante el desafío secesionista y los pasos que está dando el Gobierno catalán, Rajoy ha asegurado que el imperio de la ley va a estar "vigente siempre" porque es un principio básico de un sistema democrático. En este sentido, ha recalcado que todas las decisiones contra la ley que se han producido en Cataluña han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional y "en todos los casos" se le ha dado "la razón" al Ejecutivo del PP.

Dicho esto, ha insistido en que la ruptura de la unidad nacional y la liquidación de la soberanía nacional es algo que "no se va a producir nunca", primero porque no quiere y segundo porque no puede, ya que esa decisión corresponde a todos los españoles. "No basta el acuerdo de las Cortes Generales sino que tiene que someterse a decisión del pueblo español", ha apostillado.

Al ser preguntado si al Gobierno le molesta la supresión del español de web institucionales de Cataluña, igual que reconoció ayer con la web de la Casa Blanca, Rajoy ha dicho que el portavoz del Gobierno de Donald Trump ha dicho que esa página está en construcción y ha añadido que le gustaría que la web de la Generalit también estuviera traducida al castellano porque sería "muy positivo". Según ha dicho, hay más de siete millones de personas en Cataluña que también hablan castellano, a los que les interesa conocer en castellano las decisiones que se toman.

DISPOSICIÓN "SINCERA" AL ENTENDIMIENTO

Previamente, en su conferencia inicial, Rajoy ha afirmado que al presidente de la Generalitat y a otros dirigentes catalanes les "iría mucho mejor si buscaran" la mano tendida al diálogo que le ha ofrecido su Ejecutivo "en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo". De hecho, ha subrayado que su disposición al entendimiento es "sincera y leal".

Dicho esto, ha subrayado que su Gobierno seguirá velando por el bienestar de los españoles, lo que incluye a los siete millones que viven en Cataluña. "Atenderé, en la medida de lo posible sus demandas, pero no daré un paso que menoscabe la igualdad de todos ante la ley. Dialogaré todo lo que tenga que dialogar sobre lo que se me plantee pero no sobre lo que no me pertenece", ha apostillado.

Rajoy ha recalcado que ése es el único pero "importantísimo límite" en su "disposición al entendimiento", que es "sincera y leal". Por eso, ha reiterado que su mano sigue estando tendida y ha añadido que a "algunos responsables políticos" de Cataluña y "a todos" les iría "mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo", ha manifestado.

RAJOY Y ACEBES CHARLAN A LA SALIDA

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en un almuerzo informativo organizado por ABC-Deloitte al que ha acudido buena parte de su gabinete, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Juan Ignacio Zoido (Interior), Dolors Monserrat (Sanidad) e Iñigo Méndez de Vigo (Educación, Cultura y Deporte.

También estaban presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, o el exministro Ángel Acebes, entre otros. De hecho, al término del acto los fotógrafos han podido captar la instantánea de Rajoy con Acebes charlando saliendo del edificio, donde se han despedido dándose la mano.