Rajoy no ve necesario un acuerdo previo con el PSOE para enviar los PGE al Congreso, pero hablará con todos

24/01/2017 - 18:20

Garantiza que no quiere adelantar las elecciones generales y que va a intentar que la legislatura dure cuatro años

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este martes que intentará lograr todos los apoyos posibles para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, también del PSOE y el PNV, pero ha admitido que el pacto con los socialistas no es condición indispensable para enviar el proyecto al Congreso porque hay que entender su posición y "respetar su voluntad".

Durante su intervención en el Foro ABC-Deloitte, Rajoy ha explicado que ya se ha dado un paso "importante" al haberse definido el techo de gasto y los objetivos de estabilidad de las comunidades autónomas, y que en el siguiente paso, la aprobación de los Presupuestos, intentará recabar los máximos apoyos posibles del arco parlamentario.

"Hablaré con PSOE y PNV para intentar aprobar los Presupuestos", ha remarcado el presidente. A la pregunta de si el pacto con los socialistas es condición 'sine qua non', ha contestado que "no necesariamente" porque, aunque sería "positivo", existe la posibilidad de que las cuentas públicas puedan salir adelante de igual forma.

Es más, Rajoy ha señalado que entendería que el PSOE tomara la decisión de no apoyar los Presupuestos. "Cuantos más apoyos, mejor, pero hay que entender las posiciones y respetar la voluntad de los partidos", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que los socialistas ya permitieron que se aprobara el techo de gasto con su abstención.

NO QUIERE ADELANTAR ELECCIONES

En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que no quiere adelantar las elecciones generales y que va a intentar que la legislatura dure cuatro años.

"No quiero adelantar elecciones. Voy a intentar que la legislatura sea larga y fructífera. Ya dije en octubre que unas terceras elecciones me parecían una irresponsabilidad. Voy a hacer lo que esté en mis manos para no adelantar las elecciones", ha resaltado.

Rajoy también ha sido consultado sobre los elevados precios de la luz y si tiene previsto su Gobierno una rebaja de los impuestos a la electricidad. "Ya me gustaría a mí. Yo quiero bajar impuestos, pero no basta con que quiera", ha afirmado.