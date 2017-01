Santamaría dice que PSC, PP y En Comú Podem también son la "voz" de Cataluña además de la Generalitat

24/01/2017 - 20:33

La vicepresidenta comparece en el Senado sobre la VI Conferencia de Presidentes y agradece la presencia hoy del PNV

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este martes en el Senado que también PSC, PP y En Comú Podem son la "voz" de los ciudadanos de Cataluña y de sus preocupaciones, además de la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que decidió no acudir a la Conferencia de Presidentes, y la de ERC y PDeCAT, que no han querido participar en la comisión del Senado donde ha comparecido la vicepresidenta.

Santamaría ha comparecido en la Comisión General de Comunidades Autónomas y ha puesto en valor las presencias sobre las ausencias, tanto en ese foro multilateral como en el Senado hoy, donde ERC y PDeCAT han decidido no acudir a la Comisión a escuchar a la vicepresidenta en coherencia con esa ausencia de Puigdemont.

Tras atender las intervenciones de Óscar Guardingo (En Comú Podem), de José Montilla (PSC) y de Xavier García-Albiol (PP), Santamaría ha defendido que también ellos son "la voz de lo que preocupa a los catalanes" y que como tal a ella le sirven. "No diré que más que la del presidente de la Generalitat, que me hubiera gustado oírla en la Conferencia de Presidentes para decir lo que tuviera por conveniente, aunque decidió no hablar con sus iguales", ha añadido.

La vicepresidenta ha respondido a las intervenciones de algunos portavoces en la comisión, como Ramón Espinar, de Unidos Podemos, quien ha asegurado que la VI Conferencia de Presidentes fue un doble fracaso por las ausencias de Puigdemont y Urkullu y por dejar al Senado como mero escenario del encuentro.

"Les pediría un poco de respeto para los otros quince presidentes de comunidades y de las dos ciudades autónomas que estuvieron allí sirviendo también a España", le ha respondido a Espinar, quien ya no se encontraba sin embargo en la Comisión.

Santamaría ha animado también a este portavoz a expresar en la Asamblea de Madrid, de la que es miembro, sus críticas a la política fiscal del Gobierno autonómico. "Alí puede hacer lo que quiera, a lo mejor hasta quedarse hasta el final, que también conviene en los debates", le ha reprochado.

Por otro lado, y en respuesta al portavoz de En Comú Podem Óscar Guardingo, Sáenz de Santamaría ha vuelto a rechazar un referéndum de independencia para Cataluña porque una comunidad no puede decidir por el conjunto del pueblo español. Tampoco en Alemania, donde ha recordado que el Tribunal Constitucional ha rechazado en sentencia "las aspiraciones secesionistas" de un 'land'.

AGRADECIMIENTOS AL PNV

En la Comisión General han estado ausentes los dos partidos catalanes pero no el PNV, a pesar de que el 'lehendakari' Iñigo Urkullu tampoco asistió a la Conferencia de Presidentes. Sus senadores han acudido a la cita y Santamaría ha agradecido el gesto.

El portavoz nacionalista vasco, José María Cazalis, le ha dicho a la vicepresidenta sin embargo que su partido no se fía del nuevo espíritu de diálogo del Gobierno a la vista de la pasada legislatura. "Estamos abiertos a que con los hechos, además de con las buenas palabras, nos convenza de lo contrario: que es un tiempo nuevo, que la actitud del PP y de su Gobierno no se deba solo a cuestiones coyunturales", ha dicho el portavoz, que ha aprovechado para criticar los recursos del gobierno contra normas vascas y las "invasiones competenciales" del Gobierno de Rajoy.

"Agradezco su presencia. Creo que es bueno que esté hoy aquí", le ha respondido la vicepresidenta, que ha invitado al PNV a participar en los trabajos para llevar a la práctica los acuerdos de la Conferencia de Presidentes.

"Y me plantea que hay que ver los hechos, indudablemente, pero los nuestros y los suyos", le ha dicho también a Cazalis. Y ha pedido al PNV que cuando recuerde el recurso del Estado a la Ley vasca de Adicciones también cuente que se acordó evitar el recurso a la ley municipal y ha pedido al Ejecutivo vasco que no haga "un conflicto" de un asunto que no es de "máxima importancia" para la salud pública, ha dicho.