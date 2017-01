Bermejo se postula frente a Rivera criticando que C's es un aparato del Estado y defendiendo el año sin Gobierno

24/01/2017 - 23:42

Juan Carlos Bermejo, militante de Ciudadanos de Las Rozas (Madrid), se ha postulado para disputar la presidencia del partido a Albert Rivera criticando el carácter de "centro derecha liberal" de la formación, que se ha convertido en un "aparato del Estado más", y defendiendo la ausencia de Gobierno durante el último año.

"Hemos estado un año sin Gobierno, ¿al país que le ha pasado? ¿Acaso ha decrecido? ¿Acaso la economía ha ido peor? Yo que estoy en las trincheras, en la economía real todos los días trabajando, puedo decir que lo mejor es que no haya Gobierno para que no nos altere las reglas del juego", ha defendido en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

En este sentido, el militante de Las Rozas ha subrayado que Ciudadanos deba ganar las elecciones "para sacar a los partidos del aparato del Estado" y "llevarlos a la sociedad civil" para que se financien ellos, como ocurre en Estados Unidos.

Asimismo, Bermejo se ha mostrado partidario de unas terceras elecciones generales como algo preferible a apoyar a un Gobierno como el actual que no cumple el cometido de "sanear el país". Si él hubiera estado al frente de Ciudadanos cuando se planteó la investidura de Mariano Rajoy, ha explicado, hubiera exigido al presidente del PP tres Ministerios --Interior, Hacienda y Administraciones Públicas-- como única forma de "poner orden en los desmanes de este país".

"El principal problema que tiene el PP es que la gestión económica que están haciendo es todo lo contrario de lo que están diciendo. La deuda no para de subir, el despilfarro no para de subir y honestamente, si no fuera porque el Banco Central Europeo nos compra la mitad de la deuda que emitimos, no podríamos salir de este atolladero", ha alertado.

Bermejo, que disputará la Presidencia de Ciudadanos con Rivera y con el sevillano Diego de los Santos, ha censurado que la actual Ejecutiva del partido haya perdido la visión de lo que es "la esencia" del movimiento ciudadano para convertirse en un "aparato del Estado más" y olvidarse de la sociedad civil.

Para él, el partido debe volver "con la clase media" e ir a "por los once millones de abstenciones" que "están hasta el gorro de esta oligarquía de partidos que nos devasta" y así "crear una masa crítica que permita ganar las elecciones".

Finalmente, ha indicado que Adolfo Suárez no es un "modelo a seguir" como referente porque "fracasó" como dirigente de un partido, aunque pudiera ser "muy efectivo" en el ámbito de llegar a acuerdos en un momento delicado.