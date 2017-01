Feijóo defiende la autonomía y solvencia de Galicia frente a Cataluña quebrada

Santiago de Compostela, 25 ene (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido hoy la autonomía política y financiera de Galicia y ha asegurado que no se siente "inferior" al presidente de la Generalitat ya que ambos, ha dicho, tienen "las mismas competencias" si bien con una diferencia, ha afirmado: "Yo mantengo a Galicia solvente y él quebró Cataluña".

Núñez Feijóo ha replicado de este modo a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante la sesión de control en el Parlamento gallego.

La portavoz nacionalista ha apostado por un modelo de concierto económico, similar al cupo vasco, y por el que apuesta Cataluña, ha dicho, según el cual Galicia habría recibido "3.500 millones de euros más" en el año 2014.

Ha opinado que en las cuentas habría que incluir no sólo los impuestos que están en el sistema, sino otros que no están y también se pagan en Galicia como el de sociedades o algunos especiales como el del tabaco; "¿o es que los gallegos no fuman?", ha señalado.

Núñez Feijóo ha desechado esta propuesta y ha señalado a la diputada que únicamente los 6 diputados del BNG entre los 75 que componen el Parlamento gallego preconizan un modelo de concierto económico.

También ha asegurado que los economistas gallegos, agrupados en un foro, consideran que un modelo de concierto económico para Galicia supondría una merma de unos mil millones de euros menos en ingresos.

"Nosotros seguiremos trabajando para decir las cosas como son. Galicia tiene derecho a un sistema de financiación en base al coste efectivo de los servicios que presta y que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento. Galicia no es menos soberana por no ser nacionalista", ha zanjado.

Pontón ha criticado que Núñez Feijóo "renuncie" a ese sistema de financiación y quiera situar a Galicia "en el tren de las regiones y no en el de las naciones".

Además de la financiación ha reprochado al presidente gallego que haya "mucha gente" en Galicia que no puede pagar la calefacción cuando es un país "excedentario" de energía eléctrica y ha pedido a Núñez Feijóo que "no sea cómplice del expolio eléctrico y de los beneficios de las eléctricas".

Sobre la pobreza energética ha preguntado el portavoz de En Marea, Luís Villares, que ha asegurado que la Xunta desvió fondos de un programa social de ayuda a pagar el consumo eléctrico a personas vulnerables para otros fines, como iluminar el complejo de la Ciudad de la Cultura e hizo lo mismo con fondos de un programa de vivienda.

Villares ha insistido en su uso del término "desvío", entendido como algo "sucio, a oscuras" porque, en su opinión, la Xunta "igual que -el extesorero del PP Luis- Bárcenas en Suiza a través de sociedades interpuestas creó una estructura de partidas para ocultar" ese traspaso.

"La política social de la Xunta es de cartón piedra; falsa, fría e insensible", ha concluido.

Núñez Feijóo ha replicado que "todas las personas" que pidieron ayuda del programa social sobre electricidad fueron atendidas y lo que hizo la Xunta fue destinar la partida sobrante a otros fines para no perder los fondos presupuestados.

"Es la primera vez que me acusan de presupuestar de más", ha asegurado el presidente gallego, que ha replicado con un "recorte del 85 %" en A Coruña para el programa de renta social tras atender únicamente "una solicitud".

Además, ha indicado que hay 2.400 expedientes a las eléctricas impuestos por la Xunta, que han reportado 23,8 millones de euros y ha afirmado que el Gobierno gallego está estudiando "ampliar la población diana" que se pueda beneficiar de sus ayudas.

Villares ha reprochado a Núñez Feijóo que los requisitos administrativos para acceder a estas ayudas "dejan fuera a mucha gente" que se podría beneficiar.